Mimo swojego nieprzemijającego statusu modowego klasyka, zimą jeans bywa zbyt sztywny i chłodny, dlatego w tym sezonie kobiety wybierają alternatywę. Sztruksowe spodnie, znane jako "corduroy pants", zyskały na popularności dzięki swojej funkcjonalności i stylowemu wyglądowi. Zobacz, jak je stylizować, aby nigdy się nie znudziły i zawsze wyglądały świetnie.

Sztruksy, czyli wielki powrót do lat 90.

Wydawałoby się, że sztruks odszedł do lamusa na wiele lat i nie ma zamiaru wracać, ale w tym roku znów pojawia się na ulicach i to z prawdziwym rozmachem. Tej zimy spodnie w stylu corduroy wybierane są nie tylko ze względu na sentyment do przeszłości, ale za praktyczne właściwości.

Sztruksy są grube, trwałe, ciepłe i niezwykle uniwersalne. Odpowiednio wystylizowane sprawdzą się zarówno z codziennych, jak i eleganckich outfitach i w każdej z tych wersji będą grały pierwsze skrzypce. Trzeba tylko wiedzieć, jakie modele wybrać i z czym je łączyć.

Sztruksowe spodnie - najmodniejsze kolory i fasony

W odcieniach sztruksu można przebierać do woli, ale w tym sezonie królują przede wszystkim spodnie w kolorze gorzkiej czekolady oraz cynamonu. Te głębokie, naturalne barwy przyciągają wzrok, dodają stylizacji elegancji i świetnie łączą się zarówno z pastelami, jak i klasyczną bielą czy czernią. Oprócz tego obecnie na topie są również sztruksy w odcieniach beżu, burgundu, głębokiego granatu.

Jeśli natomiast chodzi o kroje, to w obecnych trendach dominują modele z wysokim stanem i szeroką nogawką. Te fasony nie tylko nawiązują do mody lat 90., ale również doskonale modelują sylwetkę, bo optycznie wydłużają nogi i podkreślają talię. Będą więc pasowały na różne sylwetki i dla pań w każdym wieku. W sklepach można jednak znaleźć również sztruksy typu slim fit, które świetnie wyglądają do wysokich botków czy nawet wpuszczone w kowbojki lub kozaki.

Garść inspiracji, czyli kilka sztruksowych stylizacji

Stylizacje ze sztruksem na zimę 2025 roku są zaskakująco różnorodne. Ten materiał można nosić bardzo na luzie, ale i w wydaniu z klasą, w zależności od dodatków. Zawsze trzeba jednak pamiętać jedną zasadę - sztruks nie lubi przesady, dlatego lepiej postawić na minimalizm i przemyślane połączenia wzorów oraz kolorów.

W codziennych zestawach najlepiej sprawdzają się szerokie sztruksowe spodnie w towarzystwie kaszmirowych golfów, obszernych wełnianych kardiganów i wełnianych płaszczy o męskim kroju. Taki komplet nie tylko grzeje, ale też prezentuje się niezwykle stylowo. Na weekendowe spacery warto więc zestawić sztruksowe poszerzane spodnie z oversize’owym swetrem i botkami na niewielkim obcasie lub masywnymi butami typu worker.

Druga propozycja to stylizacja z kraciastą flanelową koszulą. Te dwa materiały to kwintesencja komfortu i wprost idealny duet na chłodne zimowe dni. Wpuszczona w poszerzane spodnie góra sprawi, że sylwetka nabierze pięknych proporcji, a stylizacja będzie bardzo wygodna do noszenia przez cały dzień. Jeśli chodzi o kolory, warto postawić na połączenie brązu z granatem bądź zielenią, a z pewnością wyjdzie z tego efektowny look.

A dla osób, które chcą czegoś bardziej eleganckiego, idealne będą stylizacje total look z marynarką wykonaną z tego samego materiału, najlepiej w kolorze brązu, khaki lub czerwonego wina. Do tego wystarczy już tylko gładka baza pod spodem, czyli biały lub czarny t-shirt bądź body. Kropką nad i może być złota biżuteria, która nie tylko doda szyku, ale przy okazji podkreśli fakturę prążkowanego materiału.

