Low rise jeans z H&M to propozycja na 2026 rok, która inspirowana jest estetyką lat 2000. W przeciwieństwie do oryginalnych biodrówek, te są dostosowane do współczesnych potrzeb. Są o wiele bardziej komfortowe w noszeniu, bardziej uniwersalne i sprzyjające różnym typom sylwetki. Wszystko dzięki jednemu detalowi, na który warto zwrócić uwagę.

Tak wyglądają low rise jeans z H&M

Model low rise jeans z H&M to połączenie nostalgii z praktycznym podejściem do mody, które jest charakterystyczne dla aktualnych trendów. Te jeansy zostały wykonane z klasycznego niebieskiego denimu z domieszką elastycznego materiału, który zapewnia wygodę noszenia. Fason biodrówek został zaprojektowany tak, by podkreślić sylwetkę i chociaż są niskie, to nie tak niskie, jak oryginalne biodrówki z roku 2000. Spodnie mają lekko rozszerzaną nogawkę, co jeszcze bardziej nadaje im vibe'u vintage.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę na detale modelu. Klasycznie ma pięć funkcjonalnych kieszeni, nogawki wykończone przeszyciem i szlufki w pasie, dzięki którym możesz dodać pasek, aby jeszcze bardziej podkręcić ich retro wygląd. Materiał posiada delikatny efekt sprania, który jeszcze bardziej upodabnia je do fasonów z minionej dekady.

Low rise jeans z H&M, fot. mat. prasowe H&M

Low rise rodem z 2000. powraca, ale w nowej wersji

Powrót low rise jeans to odpowiedź na sentyment do estetyki Y2K, która od kilku sezonów sukcesywnie zyskuje na popularności. Styl, który niegdyś kojarzył się z ultra niskim stanem i mocnym eksponowaniem bioder, obecnie powraca w znacznie bardziej zrównoważonej odsłonie. Nowa wersja biodrówek od H&M ma nieco wyższy stan niż oryginały z lat 2000., dzięki czemu lepiej dopasowuje się do różnych typów sylwetki.

Współczesne low rise jeans są bardziej inkluzywne, a ich krój został zaprojektowany z myślą o wygodzie i codziennym użytkowaniu. W przeciwieństwie do modeli, które kiedyś nosiło się na każdego dnia, nie musisz się obawiać o wystającą bieliznę czy pokazanie zbyt dużo ciała.

Dlaczego warto wypróbować odświeżoną wersję low rise jeans?

Nowa wersja low rise jeans z H&M jest znacznie wygodniejsza w noszeniu, niż oryginalne biodrówki z lat 2000. Jak wspomniałam, ten fason ma nieco wyższy stan niż pierwowzór. Nie jest to znaczna różnica, ale na tyle odczuwalna, że w takim modelu możesz się swobodnie pochylić. Takie rozwiązanie nie tylko jest zwyczajnie praktyczniejsze, ale także lepiej komplementuje sylwetkę. Dzięki kilku centymetrom więcej w wysokości o wiele lepiej leżą na kobiecych kształtach, nie skracając optycznie nóg.

Również jeans, z którego zostały wykonane, delikatnie różni się od tego, który był kiedyś. W przeszłości biodrówki często wykonane były ze sztywnego denimu, a w H&M otrzymujemy model z dodatkiem elastycznych włókien, który sprawia, że są lepiej dopasowane i nie będą się zsuwać przy każdym ruchu.

Jeśli ciekawi cię, jak po latach odnalazłabyś się w biodrówkach, propozycja z H&M będzie strzałem w dziesiątkę.

