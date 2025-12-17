Jeszcze nie tak dawno we wszystkich sklepach podziwialiśmy obcisłe spódnice z satyny, ale zanosi się na to, że kolejny sezon będzie kompletnym przeciwieństwem w trendach. Okazuje się, że rozkloszowana spódnica wraca do łask. Po latach dominacji minimalistycznych fasonów projektanci mody sięgają po inspirowane stylem lat 90. i prezentują go we współczesnej wersji – z koronkami, falbanami czy aplikacjami. Zobacz, jak nosić taki element garderoby i zerknij na ciekawe modele w atrakcyjnej cenie.

Rozkloszowane spódnice - powrót hitowego kroju sprzed lat

Długie spódnice, dotychczas kojarzone głównie z letnią garderobą, zyskały nową funkcję i teraz są odpowiedzią na chłodniejsze dni. Pozornie mogą kojarzyć się z bardzo dziewczęcym stylem, ale można też dodać im pazura. Obecnie projektanci mody łączą je z modną koronką, efektownymi prześwitami i skórą, dzięki czemu w prosty sposób powstają bardzo efektowne outfity.

Z czym nosić rozkloszowaną spódnicę?

Na wybiegach jesień-zima 2025-2026 rozkloszowana spódnica pojawiała się też w zestawieniu z różnorodnym obuwiem. Projektanci rekomendują między innymi baleriny, które dodają lekkości i delikatności, ale także klasyczne szpilki tworzące bardziej elegancką wersję. Nie brakuje również rozkloszowanych spódnic z ciężkimi butami typu botki czy sztyblety, a nawet kowbojki. Dobór butów zależy od efektu, jaki chce się uzyskać i można tu stworzyć całe mnóstwo przeróżnych looków.

Fankom kobiecych stylizacji z pewnością spodoba się elegancki wariant z białą koszulą i butami na obcasie. Takie połączenie tworzy nie tylko pięknie wyglądający, ale i wspaniale modelujący sylwetkę zestaw. A gdy dorzucisz do tego jeszcze szeroki pasek i niewielką torebkę, otrzymasz już gotową stylizację na wyjście z koleżanką lub randkę.

Elegancja to jednak nie wszystko. Fanki luźniejszego stylu mogą z powodzeniem zestawić rozkloszowaną spódnicę ze sneakersami. Wbrew pozorom w ten sposób też można wykorzystać bardzo dziewczęcą spódnicę i przełamać ją sportową nutką. Do tego klasyczny T-shirt na górę lub garniturowa kamizelka i prosty, wygodny, a jednocześnie modowy look na codzienne wyjścia jest gotowy.

Gdzie kupić tanią wersję rozkloszowanej spódnicy? Zajrzyj do Sinsay

Pokazowe stylizacje z wybiegów to efekt pracy uznanych projektantów, więc ich ceny potrafią wywoływać zawrót głowy, ale podobny efekt da się uzyskać w przystępnej cenie. Rozkloszowaną spódnicę można znaleźć w popularnych sieciówkach, takich jak Sinsay. Dostępna jest tam klasyczna wersja inspirowana modą lat 90. i to w najmodniejszym kolorze ostatnich miesięcy, czyli pięknym brązie. Jakby tego było mało, można ją dorwać w bardzo okazyjnej cenie, bo za jedyne 49,99 zł.

Spódnica dostępna w Sinsay to idealna alternatywa dla tych, którzy chcą podążać za trendami bez nadmiernych wydatków. Jej krój i długość nawiązują do tych prezentowanych przez projektantów na sezon jesień-zima 2025. To świetna okazja, by wzbogacić swoją garderobę o modowy hit sezonu i bawić się przeróżnymi dodatkami, tworząc wiele ciekawych stylizacji.

rozkloszowana spódnica, Fot. materiały prasowe, Sinsay.com

