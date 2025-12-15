Katarzyna Sokołowska po raz kolejny udowodniła, że wie, jak przyciągnąć uwagę fanów mody. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała stylizację, która wywołała prawdziwą burzę w komentarzach. Ta stylizacja zachwyca i dosłownie dodaje energii. Sweter, po który sięgnęła Kasia to idealny model na święta i zimę. Podobny znalazłam w Bonprix. Zobacz, jak wygląda i z czym go łączyć, aby stworzyć modną stylizację.

Katarzyna Sokołowska w modnym power jumper – stylizacja z Instagrama

Sweter typu power jumper, na który zdecydowała się Kasia Sokołowska, to kwintesencja stylu silnej i świadomej kobiety. Jej stylizacja jest wyrazista i pełna charakteru – idealna dla kobiet po 40. roku życia, które pragną łączyć modę z indywidualizmem.

Na opublikowanym zdjęciu widać, że Katarzyna Sokołowska postawiła na mocny, przyciągający wzrok element garderoby. Sweter oversize o zdecydowanej formie i kolorystyce dodaje jej sylwetce pewności siebie i nowoczesności. To stylizacja, która nie potrzebuje wielu dodatków – wystarczy jeden mocny akcent, by stworzyć niezapomniany look.

Co to jest power jumper i dlaczego warto go mieć?

Power jumper to nie tylko sweter – to modowe oświadczenie. Charakteryzuje się on wyrazistym wyglądem, często mocnymi kolorami i szerokim, otulającym fasonem. Jest idealnym wyborem dla kobiet, które cenią sobie komfort, ale nie chcą rezygnować z wyrazistego wizerunku. Dzięki swojej formie power jumper podkreśla indywidualizm i kobiecą siłę – to ubranie, które mówi więcej niż tysiąc słów.

Katarzyna Sokołowska w swojej stylizacji pokazała, że sweter tego typu może być głównym punktem stylizacji. Taki model doskonale sprawdzi się zarówno w wersji codziennej, jak i bardziej eleganckiej – wszystko zależy od dodatków i towarzyszących mu elementów garderoby. Kasia zestawiła go z równie wyrazistymi skórzanymi spodniami. Pod sweter założyła białą koszulę, której widzimy jedynie charakterystyczny kołnierzyk.

Wydawać się może, że ta stylizacja jest dość przerysowana, ale każdy z elementów rewelacyjnie ze sobą współgra, tworząc zestawienie idealne na zimę i święta.

Power jumper z domieszką wełny z Bonprix - idealny na zimę

Jeżeli jesteś fanką stylizacji Katarzyny Sokołowskiej, mam dla ciebie świetną alternatywę. Bonprix przygotował idealną propozycję. Sweter w cieniowanym kolorze dostępny na stronie bonprix.pl to doskonały przykład modnego power jumpera. Model dostępny jest w kolorach: różowy malinowy – ciemnoniebiesko-rdzawobrązowy – czerwony klonowy. Ten sweter ma szeroki fason i okrągły, płytki dekolt.

Materiał, z którego został wykonany, to mieszanka 58% akrylu, 29% poliestru, 9% poliamidu i 4% wełny, co sprawia, że jest miękki, ciepły i przyjemny w noszeniu. Długi rękaw i oversize'owy krój dodają mu charakterystycznego luzu. Produkt można prać w pralce, co czyni go praktycznym wyborem na zimowe dni. Cena swetra to 124,99 zł, a opinie klientek są bardzo pozytywne – aż 72% z nich uznało, że rozmiar jest zgodny z oczekiwaniami.

Power jumper z domieszką wełny z Bonprix, Fot. materiały prasowe, bonprix.pl

Z czym nosić power jumper? Stylizacja na święta i zimę 2025/26

Sweter typu power jumper to świetna baza do wielu stylizacji. Na święta można zestawić go z elegancką spódnicą midi i botkami na słupku. Wyrazista biżuteria – jak masywne kolczyki czy szeroka bransoleta – podkreśli jego mocny charakter. Całość uzupełni kopertówka w stonowanym kolorze.

Na co dzień warto łączyć go z dopasowanymi jeansami i ciężkimi butami typu worker boots. W wersji casualowej dobrze sprawdzą się także legginsy i długie kozaki. Dla większego efektu można dodać płaszcz w neutralnym kolorze, który pozwoli swetrowi grać pierwsze skrzypce. Świetnie też będzie grał w stylizacji typu scandi - z butami typu UGG i jeansami wide-leg.

Kolorystyka swetra Bonprix – od malinowego różu, przez ciemnoniebieski, aż po czerwony klonowy – daje wiele możliwości stylizacyjnych. To idealny wybór dla kobiet 40+, które nie boją się odważnych barw i pragną wyrażać siebie poprzez modę.

Kobieca siła w stylu Katarzyny Sokołowskiej – trend, który warto naśladować

Stylizacja Katarzyny Sokołowskiej to manifest kobiecej siły i niezależności. Jej wybór swetra typu power jumper jest jasnym komunikatem: kobieta po 40. roku życia nie musi rezygnować z odważnych rozwiązań. Wręcz przeciwnie – to czas, by śmiało wyrażać siebie.

Sweter z Bonprix jest dostępny dla każdej kobiety, która chce poczuć się stylowo i pewnie. Dzięki uniwersalnemu fasonowi i ciepłemu materiałowi sprawdzi się w chłodniejsze dni, zarówno w wersji codziennej, jak i świątecznej. To jeden z tych elementów garderoby, który nie tylko wygląda świetnie, ale też opowiada historię – o modzie, sile i kobiecej niezależności.

