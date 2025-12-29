Cloche jacket z Zary to model, który w sezonie wiosna 2026 będzie widoczny na ulicach stolic mody. Inspirowana klasyczną bomberką i wykonana z przędzy z wełną kurtka łączy wygodę z modnym wyglądem. Przemyślane detale, takie jak wysoki kołnierz, mankiety przy rękawach, kieszenie z przodu czy regulowany dół z metalową sprzączką sprawiają, że idealnie wpisuje się w miejskie stylizacje. Popularność cloche jacket rośnie szczególnie w okresach wyprzedaży – to wtedy można upolować ją w atrakcyjnej cenie i uzupełnić garderobę o ponadczasowy element.

Czym wyróżnia się cloche jacket z Zary?

Cloche jacket z Zary, choć wywodzi się z tradycji bomberki, oferuje znacznie więcej niż typowa kurtka tego typu. To połączenie klasyki z nutą nowoczesności i luksusu, które doceniają zarówno młode trendsetterki, jak i kobiety ceniące ponadczasową elegancję.

Jedną z najbardziej wyróżniających cech tej kurtki jest jej materiał: przędza z dodatkiem wełny. To właśnie ona zapewnia ciepło oraz wytrzymałość, a jednocześnie nadaje kurtce unikalnej faktury i lekkości. Wysoki kołnierz skutecznie chroni przed wiatrem, a długie rękawy zakończone mankietami pozwalają na idealne dopasowanie do sylwetki. Kieszenie z przodu to nie tylko funkcjonalny dodatek, ale też ciekawy detal.

Regulowany dół z metalową sprzączką pozwala na indywidualne dopasowanie kurtki, a zapięcie na suwak i guziki ukryte pod listwą gwarantują ochronę przed chłodem. Te praktyczne rozwiązania, zaczerpnięte z klasycznych kurtek typu bomber, wzbogacono o detale inspirowane luksusowymi projektami.

Kurtka dostępna jest w rozmiarach XS-XL, a jej cena to 249,00 zł (najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 449,00 zł).

Cloche jacket z Zary, fot. mat. prasowe Zara

Cloche jacket z Zary w praktyce – jak nosić i z czym łączyć?

Jedną z największych zalet tej kurtki jest jej wszechstronność. Cloche jacket pasuje do wielu stylów i sprawdza się o różnych porach roku, szczególnie wiosną i jesienią.

W codziennych zestawach cloche jacket z Zary najlepiej prezentuje się w duecie z jeansami typu mom fit, basicowym t-shirtem i sneakersami. Taki look jest wygodny, a jednocześnie zgodny z trendami streetwear. Można także pokusić się o zestawienie bomberki z dzianinową sukienką midi i botkami na masywnej podeszwie – to świetna opcja na cieplejsze, wiosenne dni. Taką midi sukienkę znajdziesz również w Zarze. Stworzy idealny duet z kurtką. Kosztuje 199,00 zł i dostępna jest w rozmiarach S-XL.

Dzianinowa sukienka midi z Zary, fot. mat. prasowe Zara

Kurtka z wełną nie musi być zarezerwowana tylko na codzienne wyjścia. W zestawieniu z cygaretkami, białą koszulą i loafersami nabiera zupełnie nowego charakteru, idealnego na biznesowe spotkania. Czarne lub granatowe wersje cloche jacket szczególnie dobrze prezentują się z klasycznymi sukienkami i szpilkami.

Warto również wykorzystać metalowe detale kurtki – jak sprzączka czy zamek – jako element stylizacji, wybierając biżuterię w tym samym odcieniu. Modne torebki typu baguette lub klasyczne kufry dopełnią całość i podkreślą indywidualny styl właścicielki.

Akcesoria mają ogromne znaczenie w stylizowaniu cloche jacket z Zary. Wiosną warto postawić na lekkie apaszki w stylu retro, duże okulary przeciwsłoneczne i biżuterię w geometrycznych formach. W chłodniejsze dni dobrym wyborem będzie cienki golf lub sweter w kontrastowym kolorze.

Wielbicielki klasyki oraz osoby śledzące trendy docenią cloche jacket z Zary za uniwersalność, trwałość i elegancki wygląd. To inwestycja, która szybko się zwraca, zapewniając szerokie możliwości stylizacyjne na wiele sezonów.

