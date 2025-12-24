Jeszcze do niedawna czekoladowy brąz królował na wszystkich witrynach, a sklepowe wieszaki aż uginały się od marynarek, spodni czy swetrów w tym odcieniu. W przyszłym sezonie nadejdzie jednak trend na coś kompletnie innego, choć równie ciekawego. Styliści już zauważają na światowych wybiegach dominację pewnego wyrazistego i bardzo efektownego koloru, który zdecydowanie warto mieć w szafie. Poznaj go i zobacz, w jaki sposób łączyć go z innymi ubraniami, które masz już w swojej szafie.

Ten kolor będzie królował w 2026 roku

Wśród gorących trendów na przyszły rok wyraźnie wybija się kolor kobaltowy. Takiej barwy już dawno nie było na pokazach, a teraz nadaje się mu nową energię. Na światowych wybiegach znanych marek zagościły już kobaltowe sukienki maxi, swetry, płaszcze oraz dodatki w tym elektryzującym kolorze.

A dlaczego warto postawić na ten kolor w stylizacjach? Przede wszystkim kobalt jest wyrazisty, szlachetny i niezwykle efektowny. Do tego pasuje niemal wszystkim typom urody, choć najpiękniej prezentuje się u zimy, bo idealnie rozświetla jasną cerę.

Kobalt na światowych wybiegach

Choć kobalt święci obecnie triumfy, jego popularność nie jest wcale nowością. Już od kilkunastu lat pojawiał się na wybiegach, ale obecnie widać go zdecydowanie mocniej. Kobaltowymi propozycjami zachwyca między innymi Tom Ford i tutaj kolor ten pojawia się nie tylko na ubraniach, ale i dodatkach.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Kobaltowy kolor królował również na pokazie Valentino, gdzie modele zachwycali w takich perełkach jak zwiewna koszula czy posągowa sukienka maxi na jedno ramię.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Swoje kobaltowe propozycje ma także Alexandre Herchcovitch w postaci otulającej ciało jak mgiełka sukni maxi oraz klasycznej marynarki.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

A jeśli chodzi o kobalt w interpretacji Victorii Beckham, na wybiegu można było zobaczyć takie smaczki jak oversizeowa kurtka czy elegancka torebka.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Na koniec coś nieco luźniejszego, czyli kobalt na sportowo w wydaniu Lacoste.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Jak stylizować kobalt?

Kobaltowy kolor oferuje wiele możliwości stylizacyjnych. Na początek można postawić na subtelne akcenty, takie jak kobaltowe torebki czy apaszki, ale w odważniejszej wersji genialnie wyglądają też kobaltowe total looki. Obszerne, puchate swetry, kurtki czy płaszcze w tym kolorze to kolejne must-have’y sezonu, które sprawdzą się zarówno w casualowych, jak i eleganckich zestawieniach.

Klasyczną „małą czarną” warto zamienić na kobaltową sukienkę maxi, a w połączeniu ze złotymi dodatkami i metaliczną torebką otrzymamy obłędną stylizację na wieczór. Z kolei w miejsce klasycznych niebieskich jeansów można sięgnąć po te w odcieniu kobaltu.

