To jedna z tych sukienek Reserved, które wracają w różnych odsłonach: prosta mini obszyta cekinami. Jest ona wprowadzana do asortymentu z myślą o wieczornych wyjściach i sezonie imprezowo-świątecznym. Najbardziej klasyczna wersja to czarna dzianinowa sukienka, cała wyszywana drobnymi cekinami, z dekoltem w kształcie litery V oraz na ramiączkach. A do tego niesamowity twist w postaci frędzlów, który sprawia, że ta kiecka wszystko wybacza. To gotowa „błyszcząca” podstawa stylizacji, którą można złagodzić prostymi dodatkami.

Jaki to fason i do jakiej kategorii należy?

Sukienka mini z cekinami z Reserved to typowa sukienka imprezowa – długość przed kolano, prosty, lekko dopasowany dół i luźniejsza góra. Ma cienkie ramiączka i kopertowy dekolt w kształcie litery V. Cała jest pokryta cekinami i posiada podszewkę, która oddziela skórę od sztywniejszego wierzchu. To kategoria „party dress” – na sylwestra, wesele czy świąteczną kolację.

Warto dodać, ze ta kreacja ma również bardzo imprezowe frędzle. To właśnie one sprawiają, że sukienkę z Reserved śmiało możemy założyć zarówno na sylwestra w salonie, jak również na wytworny bal. Tu natomiast wszystko zależy od dodatków. Zanim jednak przejdę do całych stylizacji, zobaczcie jak prezentuje się ta kreacja. Aktualnie jest objęta promocją i kosztuje tylko 109,99 zł.

Sukienka mini z cekinami z Reserved, Fot. materiały prasowe, Reserved

Jak ta sukienka układa się na sylwetce i z czym ją połączyć?

Krótka długość i elastyczna talia sprawiają, że sukienka podkreśla nogi i środkową część sylwetki. Cekiny dodają sztywności, więc sukienka nie „leje się” jak satyna – raczej utrzymuje nadany kształt. Podszewka pomaga, by materiał nie drapał i nie przyklejał się do rajstop, ale warto sprawdzić, jak sukienka zachowuje się przy siadaniu i w tańcu – mini potrafi się lekko podwijać.

Taką kreację warto połączyć z czarnymi cienkimi rajstopami oraz lakierowanymi szpilkami. Świetnie też będzie prezentowac się z błyszczącymi - srebrnymi lub złotymi dodatkami. A jeśli wolisz postawić na typowo zimową wersję, dopasuj do niej lakierowane kozaki typu slouchy oraz sztuczne futerko.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Dla kogo jest ta sukienka, a komu nie będzie pasować?

To logiczny wybór dla kobiet, które lubią błysk, ale chcą pozostać w bezpiecznym, dość klasycznym fasonie. Dobrze zagra na sylwetkach, które lubią podkreślać nogi i nie boją się skróconej długości; można ją „uspokoić” kryjącymi rajstopami, prostymi czółenkami lub dłuższymi kozakami.

Mniej zadowolone mogą być osoby, które źle znoszą syntetyczne materiały lub potrzebują większej swobody w okolicach brzucha i bioder – cekinowa dzianina nie dopasuje się tak miękko jak jersey. Jeśli na co dzień preferujesz długości midi, ta mini może wydać się zbyt krótka przy siadaniu czy tańcu.

Jeśli tylko pewnie czujesz się w kreacjach mini, ten typ cekinowej sukienki ma szansę stać się twoją kreacją do zadań specjalnych, a nie kolejnym impulsem z wyprzedaży. Jej największą przewagą jest fakt, że to opcja na każdą okazję. Jak kupisz ją na tegorocznego Sylwestra, będziesz mogła wykorzystać ją także na inne okazje.

Czytaj także: