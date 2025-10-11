Pomarańczowy kolor opanował wybiegi i serca projektantów. Obecny sezon jesień–zima 2025/2026 zaskakuje intensywną barwą, która wnosi ciepło, energię i radość nawet w najbardziej pochmurne dni. To trend, który ma realną szansę na zawładnięcie modą na dłużej niż tylko jeden sezon.

Już teraz wiadomo, że pomarańczowy nie tylko ożywi garderobę, ale również poprawi nastrój. Dzięki różnorodnym odcieniom – od dyniowego po spaloną terakotę – każdy może znaleźć coś dla siebie. Styliści i projektanci są zgodni: pomarańczowy to kolor, który warto mieć w swojej szafie.

Pomarańczowy na wybiegach: gdzie królował ten kolor?

Sezon jesień–zima 2025/2026 bezapelacyjnie należy do pomarańczowego. Kolor ten pojawił się na pokazach największych światowych marek, zyskując status najmodniejszego trendu nadchodzących miesięcy.

U Gucci pomarańczowy występował w wersji ciepłego odcienia dyni – w dzianinowych sukienkach i eleganckich płaszczach.

Bottega Veneta postawiła na bardziej stonowaną, ziemistą paletę – modelki miały na sobie skórzane płaszcze w kolorze spalonej terakoty. U Versace pomarańczowy pojawił się w formie efektownych futer, marynarek i dodatków, stanowiąc najmocniejsze akcenty kolekcji.

Na pokazie Yves Saint Laurent również dominował pomarańczowy – intensywne oranże pojawiły się zarówno na eleganckich sukienkach z szerokimi ramionami, jak i w dodatkach, podkreślając modowy kierunek marki na nadchodzący sezon.

Pokaz Gucci - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Komu pasuje pomarańczowy kolor?

Pomarańczowy kolor jest niezwykle uniwersalny i można go dopasować do wielu typów urody. Blondynki świetnie wyglądają w ciepłych, brzoskwiniowych tonach, które podkreślają delikatną cerę. Z kolei brunetki i osoby o oliwkowej skórze powinny sięgnąć po głębokie, miedziane oraz ceglane odcienie, które pięknie kontrastują z ciemniejszą karnacją.

Osoby o neutralnym typie urody mogą pozwolić sobie na większą dowolność – od pastelowego oranżu po intensywne neonowe wersje. Dzięki temu pomarańczowy staje się kolorem dostępnym dla każdego, kto nie boi się dodać stylizacji wyrazistości.

Pokaz Gabrieli Hearst - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Jakie materiały warto wybierać?

W sezonie jesień–zima 2025/2026 pomarańczowy kolor pojawia się na ubraniach wykonanych z luksusowych, miękkich tkanin. Modne są zwłaszcza wełna, kaszmir i moher – materiały te nie tylko zapewniają komfort termiczny, ale też nadają stylizacjom przytulny, elegancki charakter.

Na wybiegach pojawiła się także pomarańczowa skóra – zarówno lakierowana, jak i matowa. Projektanci wykorzystali ją do tworzenia płaszczy i kurtek, które natychmiast przyciągają wzrok. Jedwabne sukienki w odcieniach dyni czy dzianiny w barwach rdzy to kolejne elementy, które warto mieć w swojej szafie tej jesieni i zimy.

Pokaz Christophera Esbera - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Pomarańczowy zostaje z nami na dłużej

Pomarańczowy nie zniknie wraz z końcem zimowego sezonu. Już teraz wiadomo, że kolor ten będzie obecny również w kolekcjach na wiosnę–lato 2026. Projektanci zapowiadają kontynuację trendu, co czyni pomarańczowy bezpieczną i modną inwestycją.

To doskonały moment, by wprowadzić do swojej garderoby pomarańczowy płaszcz, sukienkę czy torebkę. Kolor ten z pewnością nie przeminie szybko – przeciwnie, może stać się trwałym elementem stylizacji na wiele sezonów.

