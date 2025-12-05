Power dressing po 50-tce to trend, który nie traci na sile – przeciwnie, w 2026 roku nabierze nowego wymiaru. Współczesne kobiety coraz częściej sięgają po wyraziste fasony inspirowane latami 80., które nie tylko podkreślają ich osobowość, ale także dodają im pewności siebie. Ten styl zatem to coś więcej niż ubiór – to postawa i sposób na wyrażenie własnej siły, elegancji oraz dojrzałości.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w stylizacji rodem z lat 80.

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny udowodniła, że wie, jak się ubrać i nie boi się eksponować swojej kobiecości. Jej najnowsza stylizacja to wyraźny ukłon w stronę mody lat 80., czyli epoki, która ukształtowała pojęcie power dressingu.

Aktorka postawiła na krótką, tzw. cropped marynarkę z poduszkami w ramionach, które nadały jej sylwetce charakterystyczny trójkątny kształt. Do zestawu dobrała perfekcyjnie skrojone, szerokie spodnie garniturowe, szarą koszulę oraz ciasno zawiązany pod szyją krawat. Całość uzupełniła klasyczną, elegancką torebką Lady Dior – ikoną wśród kobiecych dodatków. Stylizacja Kożuchowskiej to przykład, jak połączyć nostalgię z nowoczesnością, siłę z subtelnością.

Power dressing po 50-tce. Na co zwracać uwagę?

Dojrzałe kobiety, które chcą wprowadzić power dressing do swojej garderoby, powinny kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim warto inwestować w dobrze skrojone marynarki z poduszkami w ramionach – to kluczowy element tej stylistyki, który buduje mocną i wyrazistą sylwetkę. Kożuchowska wybrała wersję cropped, co nadało całości lekkości i współczesnego twistu.

Kolejnym elementem są szerokie, eleganckie spodnie, które dodają szyku i wpisują się w trend inspirowany męską garderobą. Do tego klasyczna koszula, najlepiej w neutralnym kolorze, oraz krawat – symbol siły i determinacji. Nie należy zapominać o kobiecych dodatkach, które równoważą męskie akcenty: torebki, buty na obcasie i biżuteria dodają całości klasy i elegancji. Stylizacja w duchu power dressingu po 50-tce to manifest pewności siebie, smaku i odwagi.

Moda na vintage powraca. W 2026 power dressing ma cięższą, męską sylwetkę

Trendy modowe na 2026 rok jasno wskazują na powrót do form inspirowanych latami 80. Projektanci rezygnują z subtelnego, kobiecego stylu „office siren” na rzecz cięższych i bardziej zgeometryzowanych sylwetek. Power dressing nabiera męskiego charakteru – dominują masywne ramiona, wyraziste kroje i tkaniny o zdecydowanej strukturze.

Obecnie siła stylizacji nie tkwi jedynie w kolorze czy detalu, lecz w formie i obecności, jaką kreuje całość. To powrót do mody, która nie ukrywa się w cieniu, lecz z dumą zaznacza swoją obecność. Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej idealnie wpisuje się w ten trend – łączy inspiracje sprzed dekad z duchem współczesności. Jej wybór to nie tylko hołd dla przeszłości, ale i wyraz aktualnego podejścia do mody – jako narzędzia komunikowania siły, dojrzałości i elegancji.

