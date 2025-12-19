Jeansy to ponadczasowa klasyka, ale co roku w trendach królują inne ich odsłony. Raz wszyscy styliści wybierają ciemne modele, aby zaraz potem postawić na przecierany, lekko sprany look. Tym razem jednak na prowadzenie wychodzi arctic denim, który zapowiada się hitem na końcówkę 2025 i początek 2026 roku. Jak go nosić i z czym łączyć, aby tworzyć najlepsze stylizacje? Zobacz kilka propozycji outfitów, które stworzysz nawet z zawartości szafy kapsułowej.

Arctic denim - nowy hit wśród jeansów

Arctic denim, zwane też „polar white” jeans, to jasnoniebieskie spodnie, inspirowane skandynawskim minimalizmem. Nazwa tego trendu nawiązuje do lodu, bo bardzo jasny błękitny kolor idealnie wpisuje się w zimowy krajobraz. Skąd popularność akurat tego koloru? Powodów jest wiele:

uniwersalność : pasują do niemal każdego elementu garderoby, a ich subtelny, lodowy kolor wyróżnia się na tle innych odcieni denimu,

: pasują do niemal każdego elementu garderoby, a ich subtelny, lodowy kolor wyróżnia się na tle innych odcieni denimu, minimalizm : skandynawski duch prostoty i elegancji znajduje tu idealne odzwierciedlenie,

: skandynawski duch prostoty i elegancji znajduje tu idealne odzwierciedlenie, dostępność: takie spodnie znajdziemy w ofercie wielu marek - od tych luksusowych, aż po popularne sieciówki.

Jak nosić arctic denim?

Jeansy Arctic Denim są niezwykle wszechstronne i mogą być noszone na wiele sposobów. Wszystko to dlatego, że ich jasny niebieski odcień idealnie komponuje się z całą paletą kolorów. Warto je łączyć także z beżowymi, białymi lub czarnymi dodatkami, które podkreślają ich neutralny charakter, ale idealnie nadają się również jako spokojna baza do stylizacji z mocniejszym kolorem.

Warto też podkreślić, że spodnie w odcieniu arctic denim świetnie sprawdzą się dla pań w każdym wieku, bo mogą być noszone są zarówno w wersjach casualowych, jak i bardziej eleganckich. Jeśli jednak lubisz oglądać gotowe looki dla zaczerpnięcia inspiracji, zerknij na 3 propozycje poniżej, a z pewnością znajdziesz wśród nich coś dla siebie:

1. Casualowy zestaw: Arctic Denim w połączeniu z obszernym swetrem i koszulą to klasyka stylu codziennego.

2. Minimalistyczna elegancja: jasne jeansy z beżowym płaszczem i botkami na obcasie tworzą idealny outfit na biznesowe spotkania.

3. Urban chic: ciężka skórzana kurtka i botki z grubą podeszwą dodadzą jasnym jeansom pazura i stworzą stylizację z miejskim charakterem.

