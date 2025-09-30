W tym sezonie projektanci łączone stylu z walorami praktycznymi. Nic więc dziwnego, że dwustronne kurtki zyskały status jednego z najbardziej pożądanych elementów garderoby. Miękka, futerkowa strona dodaje stylizacjom przytulności i zimowego charakteru, a gładka, karmelowa powierzchnia przypominająca zamsz nadaje im bardziej eleganckiego, miejskiego sznytu. To sprawia, że jeden model daje wiele możliwości – pasuje zarówno do codziennych zestawów, jak i bardziej dopracowanych looków. Dwustronna kurtka z Zary świetnie odpowiada na potrzeby współczesnej mody: łączy wygodę, uniwersalność i nowoczesne podejście do klasyki.

Dwustronna kurtka – Zara

Krótka kurtka ze stojącym kołnierzem i długimi rękawami. Zapinana jest na guziki. Wykonana została z poliestru i elastanu. „Futerkowa” strona jest bardzo miękka i ma barwę zbliżoną do naturalnej owczej wełny, ale jest od niej znacznie bardziej miękka i przyjazna w dotyku. W tej wersji jedynymi kontrastującymi elementami są ciemne guziki, dolny i przednie brzegi oraz obszycia dziurek – maja barwę karmelową.

Druga strona kurtki jest w całości utrzymana w karmelowym kolorze i wygląda jak wykonana z zamszu, jedynie po wywinięciu rękawów ukazuje się jasne „futerko”.

W obu wersjach – na prawej i lewej stronie znajdują się wygodne kieszenie, w których można ogrzać dłonie. Cena: 299 zł.

Z jednej strony "futerkowa", z drugiej niczym karmelowy zamsz, Fot. materiały prasowe

Do czego nosić tę kurtkę?

Taka kurtka ma bardzo uniwersalny charakter i daje sporo możliwości stylizacyjnych, bo wygląda jednocześnie casualowo, miejsko i trochę retro. Oto, jak możesz ją ograć:

Stylizacje casualowe:

do jeansów (rurki, straight, boyfriend) i swetra w neutralnym kolorze – karmel fajnie łączy się z bielą, beżem, szarością, a futerkowa strona pasuje np. do ciemnych golfów. W komplecie botki lub sneakersy.

do legginsów lub spodni cargo + wysokie buty na płaskiej podeszwie.

Stylizacje kobiece:

do dzianinowej sukienki midi + wysokie kozaki – wtedy futerkowa strona ociepla look, a „zamszowa” wygląda bardziej elegancko.

do spódnicy trapezowej i golfu. Krótki krój podkreśla talię i wydłuża nogi, szczególnie w zestawie z kozakami na obcasie.

Stylizacje bardziej eleganckie:

wersja „zamszowa” dobrze wygląda do cygaretek i botków na obcasie – świetna opcja do pracy, jeśli dress code w biurze nie jest bardzo sztywny.

do prostej, gładkiej sukienki i torebki o geometrycznym kształcie – wtedy kurtka staje się mocnym akcentem w stylizacji.

Stylizacje „na luzie”:

wersja futerkowa + dresowe spodnie, cięższe sneakersy i torba shopper. Taki miks sportowego i „przytulnego” stylu jest teraz bardzo na czasie.

do szerokich spodni z wysokim stanem i czapki z daszkiem – miejsko i nonszalancko.

