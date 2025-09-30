Pokochasz tę mięciutką futerkową kurteczkę z Zary. Możesz ją nosić na 2 sposoby
Jeśli poszukujesz kurtki, która sprawdzi się w każdej sytuacji – na spacerze po mieście, w drodze do pracy, aż po wieczorne spotkania – ten model z Zary spełni twoje oczekiwania. Dwustronna forma pozwala bawić się modą i dopasować look do potrzeb i nastroju. Jej miękkość sprawi, że nie będziesz chciała się z nią rozstać.
W tym sezonie projektanci łączone stylu z walorami praktycznymi. Nic więc dziwnego, że dwustronne kurtki zyskały status jednego z najbardziej pożądanych elementów garderoby. Miękka, futerkowa strona dodaje stylizacjom przytulności i zimowego charakteru, a gładka, karmelowa powierzchnia przypominająca zamsz nadaje im bardziej eleganckiego, miejskiego sznytu. To sprawia, że jeden model daje wiele możliwości – pasuje zarówno do codziennych zestawów, jak i bardziej dopracowanych looków. Dwustronna kurtka z Zary świetnie odpowiada na potrzeby współczesnej mody: łączy wygodę, uniwersalność i nowoczesne podejście do klasyki.
Dwustronna kurtka – Zara
Krótka kurtka ze stojącym kołnierzem i długimi rękawami. Zapinana jest na guziki. Wykonana została z poliestru i elastanu. „Futerkowa” strona jest bardzo miękka i ma barwę zbliżoną do naturalnej owczej wełny, ale jest od niej znacznie bardziej miękka i przyjazna w dotyku. W tej wersji jedynymi kontrastującymi elementami są ciemne guziki, dolny i przednie brzegi oraz obszycia dziurek – maja barwę karmelową.
Druga strona kurtki jest w całości utrzymana w karmelowym kolorze i wygląda jak wykonana z zamszu, jedynie po wywinięciu rękawów ukazuje się jasne „futerko”.
W obu wersjach – na prawej i lewej stronie znajdują się wygodne kieszenie, w których można ogrzać dłonie. Cena: 299 zł.
Do czego nosić tę kurtkę?
Taka kurtka ma bardzo uniwersalny charakter i daje sporo możliwości stylizacyjnych, bo wygląda jednocześnie casualowo, miejsko i trochę retro. Oto, jak możesz ją ograć:
Stylizacje casualowe:
- do jeansów (rurki, straight, boyfriend) i swetra w neutralnym kolorze – karmel fajnie łączy się z bielą, beżem, szarością, a futerkowa strona pasuje np. do ciemnych golfów. W komplecie botki lub sneakersy.
- do legginsów lub spodni cargo + wysokie buty na płaskiej podeszwie.
Stylizacje kobiece:
- do dzianinowej sukienki midi + wysokie kozaki – wtedy futerkowa strona ociepla look, a „zamszowa” wygląda bardziej elegancko.
- do spódnicy trapezowej i golfu. Krótki krój podkreśla talię i wydłuża nogi, szczególnie w zestawie z kozakami na obcasie.
Stylizacje bardziej eleganckie:
- wersja „zamszowa” dobrze wygląda do cygaretek i botków na obcasie – świetna opcja do pracy, jeśli dress code w biurze nie jest bardzo sztywny.
- do prostej, gładkiej sukienki i torebki o geometrycznym kształcie – wtedy kurtka staje się mocnym akcentem w stylizacji.
Stylizacje „na luzie”:
- wersja futerkowa + dresowe spodnie, cięższe sneakersy i torba shopper. Taki miks sportowego i „przytulnego” stylu jest teraz bardzo na czasie.
- do szerokich spodni z wysokim stanem i czapki z daszkiem – miejsko i nonszalancko.
Czytaj także:
- Jeśli jeszcze nie masz nic w kolorze moss green, mam dla ciebie HIT jesieni. Spójrz na te 2 swetry
- Na salony wkracza biżuteria z męskim sznytem. Te 3 sygnety polskich marek to prawdziwy majstersztyk
- Krata nie wychodzi z mody. Ale tej jesieni powinny się na nią zdecydować panie o konkretnej sylwetce