W tym roku trendy modowe zataczają koło i zamiast pędzić za nowościami, znów stawiamy na jakość i funkcjonalność, które idą w parze z estetyką. Zamiast kilku przeciętnych kurtek wolimy jedną, ale porządną, która sprawdzi się przy minusowych temperaturach. Długie, pikowane fasony z naturalnym wypełnieniem to hit, za który niestety trzeba sporo zapłacić, ale my znalazłyśmy tanią opcję z wyprzedaży. To jakość premium w cenie minimum.

Ciepła kurtka puchowa teraz taniej o 220 zł

Na końcówce wyprzedaży w Mohito wypatrzyłyśmy must have dla wszystkich zmarźluchó. To długa puchowa kurtka zapinana na zamek, wyposażona w kaptur i dwie praktyczne kieszenie boczne. Ma klasyczne, poziome pikowanie, które równomiernie rozkłada wypełnienie i zapobiega jego przemieszczaniu się. Fason kurtki to ponadczasowa klasyka - długość za biodra i lekki oversize dzięki czemu pod spód zmieści się nawet grubszy sweter.

Kolor też jest ponadczasowy, bo zieleń zawsze wygląda szlachetnie i jest ciekawą alternatywą dla czerni. To odcień, który dobrze komponuje się z beżem, brązem, szarością i denimem. Jeśli chodzi o skład, to w środku mamy idealny zestaw na mroźne dni, czyli 90% puch i 10% pierze, a wszystko to za 179,99 zł. Obniżka jest tu potężna, bo regularna cena tej kurtki wynosiła aż 399,99 zł. Model dostępny jest w rozmiarach od 32 do 44, więc każdy znajdzie tu odpowiedni dla siebie egzemplarz.

puchówka, fot. materiał mohito.com

Kurtka puchówka - dlaczego warto?

Największym atutem jest tu oczywiście puchowe wypełnienie. To proporcja, która zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną choć kurtka lest leciutka. Naturalny puch tworzy bowiem tysiące mikroskopijnych kieszonek powietrznych, które zatrzymują ciepło wytwarzane przez ciało. Dzięki temu kurtka grzeje, ale nie przegrzewa, czyli działa jak naturalny regulator temperatury.

W noszeniu kurtka daje wyraźne poczucie ciepła już po kilku minutach. Jest miękka, przyjemnie otula ramiona i plecy, a długość za biodra dodatkowo chroni dolne partie ciała przed chłodem. Puch ma też zdolność kompresji i powrotu do pierwotnej objętości. Po ściśnięciu szybko odzyskuje sprężystość, co przekłada się na to, że kurtka posłuży przez lata i nie będzie się deformowała.

Atutem jest tu także fason, bo prosty, lekko luźny krój dobrze równoważy proporcje przy sylwetce gruszki i klepsydry. Długość za biodra maskuje dolne partie ciała, a pionowa linia zamka optycznie wydłuża sylwetkę. Przy figurze jabłko kurtka nie opina brzucha i pozwala zachować komfort. Sylwetka prostokąt zyskuje miękkość i objętość w kontrolowany sposób.

Dlaczego ten fason jest teraz modny?

Moda już jakiś czas temu przestała udawać, że zimą wystarczy cienki efektowny płaszcz i teraz liczy się realna ochrona przed chłodem, ale w estetycznej formie. Puchowe kurtki wywodzą się z odzieży technicznej i górskiej, ale z czasem projektanci zaczęli adaptować je do miejskich stylizacji, nadając im bardziej dopracowane kroje i eleganckie kolory.

Naturalny puch wpisuje się w trend inwestowania w jakość. Daje lekkość, sprężystość i doskonałą izolację, a przy tym zachowuje elegancki wygląd. Ta puchowa kurtka to najlepszy przykład, że cena do jakości może iść w parze z aktualnym trendem. Grzeje, wygląda nowocześnie i pozwala budować zimowe stylizacje bez wysiłku.

