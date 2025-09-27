Minimalistyczna biżuteria królowała wiele lat. Czas schować ja na dno szkatułki. Co zastąpi delikatne pierścionki, naszyjniki i bransoletki? Mocne sygnety z męskim sznytem.

Pierwotnie, od czasów starożytności, sygnet służył jako męska pieczęć do uwierzytelniania dokumentów, a jego grawerowany herb lub monogram identyfikował właściciela. Krótko mówiąc, był wyznacznikiem autentyczności, statusu i dziedzictwa.

Na szczęście dziś sygnety nie są już zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn i kobiety z dumą mogą nosić tę wyjątkową biżuterię. Szukasz niebanalnego sygnetu? Zobacz te 3 modele od polskich marek.

Sygnet w kształcie serca od marki Maar

Sygnet w kształcie serca marki Maar to propozycja nie tylko dla zakochanych. Motyw serca już od dawna nie kojarz się jedynie z "zakochaną parą". Jak możemy przeczytać na stronie marki Maar, forma sygnetu inspirowana jest sygnetem vintage, który projektanci znaleźli na pchlim targu w Nicei. Srebrny sygnet doskonale wpisze się w każdą codzienną stylizację. Sygnet marki Maar kosztuje 490 zł.

Sygnet - Fot. maarjewellery.pl

Sygnet z pszczołą od Anny Samków

Jeśli jeszcze nie znasz wyjątkowych projektów Anna Samków, czas to nadrobić. Możesz zacząć od złotego sygnetu z pszczołą. Ten oryginalny pierścionek został wykonany ręcznie ze srebra pozłacanego 24 karatowym złotem. Pozłacana pszczoła zalana jest żywicą, która nakładana jest w długotrwałym procesie tworzenia, warstwa po warstwie. Dlaczego właśnie pszczoła? Na stronie projektantki możemy przeczytać: "Pszczoła - skupienie na tu i teraz, nagrodą słodycz spełnienia". Każdy sygnet wykonywany jest ręcznie. Koszt sygnetu t 998 zł.

Sygnet - Fot. annasamkow.com

Sygnet z onyksem od marki YES

Onyks jest symbolicznym kamieniem siły, mocy, wytrwałości i odwagi, często uważanym za talizman ochronny, który pomaga w osiągnięciu równowagi, uspokojeniu emocji oraz podjęciu trudnych decyzji. Przypisuje mu się również właściwości regeneracyjne, wzmacnianie odporności oraz pomoc w pozbywaniu się negatywnych energii i toksycznych relacji. Marzy ci się, aby mieć cały czas przy sobie taki szczęśliwy kamień. Postaw na sygnet marki YES, który zdobi właśnie onyks. Sygnet kosztuje 210 zł.

Sygnet - Fot. yes.pl

