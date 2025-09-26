Jesienią 2025 w modzie króluje wyrazista, duża krata – mocny print, który przyciąga uwagę i nadaje stylizacji dynamiki. To wzór nie dla każdej sylwetki. Najlepiej prezentuje się na dość wysokich, smukłych osobach. Wtedy nie przytłacza i nie zaburza proporcji, a przy tym potrafi dodać objętości tam, gdzie jej brakuje – czy to w biodrach, czy w biuście. Z kolei załamująca się w talii duża krata (marszczenie, zaszewki itp.) potrafi optycznie ją wyszczuplić. Dzięki temu ubrania w ten wzór, zwłaszcza sukienki i spódnice, stają się tej jesieni jednymi z najbardziej efektownych i wyrazistych wyborów. Wybrałam 3 sukienki i spódnice w dużą kratę z popularnych sieciówek, które świetnie sprawdzą się w tym sezonie.

Rozkloszowana spódnica - Massimo Dutti

Długa spódnica z lejącego, lekko prześwitującego, naturlanego materiału (wiskoza). Zapinana z tyłu na suwak, na podszewce z poliestru. Ma ozdobne szwy i krój, który sprawia, że po bokach dość gęsto się marszczy. Jednak marszczenie jest największe na dole, a na biodrach spódnica jest dopasowana. Z przodu kratka jest ustawiona w pionie, po bokach ukośnie, co sprawia, że całość wygląda dynamicznie i wydłuża nogi. Cena: 479 zł.

Ta spódnica optycznie wydłuża nogi, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Sukienka midi - Zara

Bawełniana sukienka zapinana z tyłu na suwak i z długimi rękawami. Ma marszczenie, które podkreśla talię lub tworzy iluzję węższej talii u osób, które nie mają w tym miejscu wcięcia. Półokrągły płytki dekolt i zaszewki zwężające rękawy bez mankietów sprawiają, że strój wygląda bardzo prosto, a jednocześnie efektownie. Niejednorodna krata jest głównym elementem dekoracyjnym i jednocześnie doskonale tuszuje niedoskonałości sylwetki. Cena: 279 zł.

Ta sukienka modeluje sylwetkę, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Zielona mini - Ansin

Spódniczka w stylu preppy uszyta z mieszanki włókien: wełnianych, bawełnianych, lnianych i sztucznych. Zapinana jest z tyłu na kryty suwak. Z przodu ma po bokach 2 nieduże rozcięcia, które podkreślają uda. Podwójna krata – biała i czarna – nadaje spódnicy uniwersalnego charakteru. Świetnie wygląda z czółenkami, trampkami czy niezbyt wysokimi botkami typu slouchy.

Krój spódnicy sprawia, że najlepiej będzie wyglądać na kobiecie o szczupłej figurze. Lepiej widoczne czarne poziome linie optycznie dodadzą bardzo wąskim biodrom nieco objętości. Aktualna cena: 299 zł (cena regularna: 429 zł).

Spódniczka pięknie modeluje biodra, Fot. spotlight.launchmetrics.com

