Krata nie wychodzi z mody. Ale tej jesieni powinny się na nią zdecydować panie o konkretnej sylwetce
Kratka może być elegancka, szkolna, casualowa, duża, mała, delikatna lub wyrazista. Potrafi wymodelować sylwetkę albo dodać jej objętości tam, gdzie trzeba. Jeśli szukasz wzoru, który nigdy nie wychodzi z mody i zawsze wygląda na czasie, postaw na kratkę. Jej wielkość i rodzaj możesz sobie wybrać.
Jesienią 2025 w modzie króluje wyrazista, duża krata – mocny print, który przyciąga uwagę i nadaje stylizacji dynamiki. To wzór nie dla każdej sylwetki. Najlepiej prezentuje się na dość wysokich, smukłych osobach. Wtedy nie przytłacza i nie zaburza proporcji, a przy tym potrafi dodać objętości tam, gdzie jej brakuje – czy to w biodrach, czy w biuście. Z kolei załamująca się w talii duża krata (marszczenie, zaszewki itp.) potrafi optycznie ją wyszczuplić. Dzięki temu ubrania w ten wzór, zwłaszcza sukienki i spódnice, stają się tej jesieni jednymi z najbardziej efektownych i wyrazistych wyborów. Wybrałam 3 sukienki i spódnice w dużą kratę z popularnych sieciówek, które świetnie sprawdzą się w tym sezonie.
Rozkloszowana spódnica - Massimo Dutti
Długa spódnica z lejącego, lekko prześwitującego, naturlanego materiału (wiskoza). Zapinana z tyłu na suwak, na podszewce z poliestru. Ma ozdobne szwy i krój, który sprawia, że po bokach dość gęsto się marszczy. Jednak marszczenie jest największe na dole, a na biodrach spódnica jest dopasowana. Z przodu kratka jest ustawiona w pionie, po bokach ukośnie, co sprawia, że całość wygląda dynamicznie i wydłuża nogi. Cena: 479 zł.
Sukienka midi - Zara
Bawełniana sukienka zapinana z tyłu na suwak i z długimi rękawami. Ma marszczenie, które podkreśla talię lub tworzy iluzję węższej talii u osób, które nie mają w tym miejscu wcięcia. Półokrągły płytki dekolt i zaszewki zwężające rękawy bez mankietów sprawiają, że strój wygląda bardzo prosto, a jednocześnie efektownie. Niejednorodna krata jest głównym elementem dekoracyjnym i jednocześnie doskonale tuszuje niedoskonałości sylwetki. Cena: 279 zł.
Zielona mini - Ansin
Spódniczka w stylu preppy uszyta z mieszanki włókien: wełnianych, bawełnianych, lnianych i sztucznych. Zapinana jest z tyłu na kryty suwak. Z przodu ma po bokach 2 nieduże rozcięcia, które podkreślają uda. Podwójna krata – biała i czarna – nadaje spódnicy uniwersalnego charakteru. Świetnie wygląda z czółenkami, trampkami czy niezbyt wysokimi botkami typu slouchy.
Krój spódnicy sprawia, że najlepiej będzie wyglądać na kobiecie o szczupłej figurze. Lepiej widoczne czarne poziome linie optycznie dodadzą bardzo wąskim biodrom nieco objętości. Aktualna cena: 299 zł (cena regularna: 429 zł).
