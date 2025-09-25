Shoppery nie odchodzą do lamusa — wręcz przeciwnie. Jesienią 2025 torebki tego typu są jednym z kluczowych trendów. Przede wszystkim ze względu na ich użyteczność, gdyż pomieszczą laptop, książki, kosmetyczkę i wszystko inne, co chce mieć przy sobie nowoczesna kobieta. W tym sezonie królują naturalne i sztuczne materiały wysokiej jakości, neutralne i ziemiste kolory, a przy tym bardzo oszczędne dekoracje lub… ich brak. Oto 3 modele shopperów typu premium i średniej klasy, które łączą modę z funkcją — idealne na jesienne dni, kiedy nosisz płaszcz lub krótką kurtkę i potrzebujesz torby, która udźwignie niezbędne rzeczy ...i obecne trendy.

Reklama

Czekoladowy shopper w imitacji skóry, Zara

Torba z syntetycznej skóry z podwójnymi uchwytami na ramię w apetycznym kolorze czekolady. Na krótkich bokach ma dekoracyjne paski, a przy jednym z uchwytów przywieszkę. Wewnątrz znajduje się wyjmowana torebka zapinana na suwak, którą mocuje się w shopperze za pomocą zatrzasku. Górna krawędź wyposażona w magnes pomagający trzymać torbę zamkniętą. Wysokość: 25 cm, szerokość: 39,5 cm, głębokość: 13 cm.

Model będzie zgrabnie wyglądał przy bardziej filigranowych sylwetkach. Cena: 199 zł.

Shopper z wyjmowaną torebka na suwak, Fot. materiały prasowe

Shopper z rafii, COS

Świetna gatunkowo i oryginalna torba utkana ręcznie z wysokiej jakości rafii. Wewnątrz kieszonka z naturalnej skóry zapinana na zamek błyskawiczny, idealnie dobrana kolorem do barwy rafii. Jeśli chodzi o rozmiary, to jest to średniej wielkości shopper, o długości 50 cm, wysokości 35 i głębokości 20. Zero ozdób, ale faktura plecionki i tak przyciąga oko.

Torba prezentuje się bardzo szlachetnie, choć nie o każdym produkcie z plecionki można tak powiedzieć. Cena: 700 zł.

Plecionka tego shoppera przyciąga wzrok, Fot. materiały prasowe

Skórzana torba w wersji maxi, BIMBA Y LOLA

Miękka torba w rozmiarze maxi – blisko 65 cm długości i 44 cm wysokości. Wykonana ze skóry w kolorze przydymionym pomarańczowym. Ma dyskretne metalowe logo i wewnętrzną kieszeń. Z zewnątrz skóra jest w błyszczącym wykończeniu, wewnątrz – matowa, welurowa. Torba wyraźnie rozszerza się ku górze. Doskonała dla kobiet o wysokim wzroście.

Ten shopper doskonale będzie pasował do butów w stylu equestrian chic. Cena 1810 zł.

Shopper z klasą w błyszczącym wykończeniu, Fot. materiały prasowe

Czytaj także: