Torby typu shopper uparcie nie wychodzą z mody. Te 3 modele w brązach wyróżnią cię z tłumu
Shopper pomieści wszystko, czego potrzebujesz, a przy tym może być „kropką nad i” dla twojej stylizacji. Tego typu torebki nie da się przegapić, dlatego warto wybrać taką, która będzie wyrazista, co nie znaczy krzykliwa. Tej jesieni królują różne odcienie brązu. Nuda, pomyślisz? Nic z tych rzeczy! Udowodnią ci to te 3 modele shopperów.
Shoppery nie odchodzą do lamusa — wręcz przeciwnie. Jesienią 2025 torebki tego typu są jednym z kluczowych trendów. Przede wszystkim ze względu na ich użyteczność, gdyż pomieszczą laptop, książki, kosmetyczkę i wszystko inne, co chce mieć przy sobie nowoczesna kobieta. W tym sezonie królują naturalne i sztuczne materiały wysokiej jakości, neutralne i ziemiste kolory, a przy tym bardzo oszczędne dekoracje lub… ich brak. Oto 3 modele shopperów typu premium i średniej klasy, które łączą modę z funkcją — idealne na jesienne dni, kiedy nosisz płaszcz lub krótką kurtkę i potrzebujesz torby, która udźwignie niezbędne rzeczy ...i obecne trendy.
Czekoladowy shopper w imitacji skóry, Zara
Torba z syntetycznej skóry z podwójnymi uchwytami na ramię w apetycznym kolorze czekolady. Na krótkich bokach ma dekoracyjne paski, a przy jednym z uchwytów przywieszkę. Wewnątrz znajduje się wyjmowana torebka zapinana na suwak, którą mocuje się w shopperze za pomocą zatrzasku. Górna krawędź wyposażona w magnes pomagający trzymać torbę zamkniętą. Wysokość: 25 cm, szerokość: 39,5 cm, głębokość: 13 cm.
Model będzie zgrabnie wyglądał przy bardziej filigranowych sylwetkach. Cena: 199 zł.
Shopper z rafii, COS
Świetna gatunkowo i oryginalna torba utkana ręcznie z wysokiej jakości rafii. Wewnątrz kieszonka z naturalnej skóry zapinana na zamek błyskawiczny, idealnie dobrana kolorem do barwy rafii. Jeśli chodzi o rozmiary, to jest to średniej wielkości shopper, o długości 50 cm, wysokości 35 i głębokości 20. Zero ozdób, ale faktura plecionki i tak przyciąga oko.
Torba prezentuje się bardzo szlachetnie, choć nie o każdym produkcie z plecionki można tak powiedzieć. Cena: 700 zł.
Skórzana torba w wersji maxi, BIMBA Y LOLA
Miękka torba w rozmiarze maxi – blisko 65 cm długości i 44 cm wysokości. Wykonana ze skóry w kolorze przydymionym pomarańczowym. Ma dyskretne metalowe logo i wewnętrzną kieszeń. Z zewnątrz skóra jest w błyszczącym wykończeniu, wewnątrz – matowa, welurowa. Torba wyraźnie rozszerza się ku górze. Doskonała dla kobiet o wysokim wzroście.
Ten shopper doskonale będzie pasował do butów w stylu equestrian chic. Cena 1810 zł.
