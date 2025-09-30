Jesienią 2025 nie ma znaczenia, jaką masz torebkę, ważne jak ją nosisz. Projektanci sugerują, żeby nawet największe torebki nosić w ręku (trzymając torbę od spodu, a nie za rączki) lub po prostu pod pachą. Czy ten trend widoczny jest na ulicach stolic mody? Ależ oczywiście. Influencerki go pokochały. Weźmiesz z nich przykład?

Reklama

Duże torebki nosimy w ręku lub pod... pachą

Jeśli byłaś przyzwyczajona, aby duże torebki nosić na ramieniu lub ewentualnie w ręku trzymające je za niewielkie rączki, zapomnij o tym. Największe domu mody takie jak np. Ralph Lauren, Fendi, Gucci, Schiaparelli, Stella McCartney, Tod's, Acne Studios lansują noszenie nawet największych torebek w dłoni (od spodu torebki) lub pod pachą.

Kobieta z torebką w dłoni - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Ważne. Pamiętaj, że to tylko wizja projektantów, jeśli masz ciężką torbę z laptopem, notatnikiem, portfelem i jeszcze z połową domu, polecam nosić ją w tradycyjny sposób.

Gdzie nosić torebkę w tak awangardowy sposób? Tam, gdzie chcesz zrobić na kimś wrażenie i pokazać, że znasz się na trendach. Może to być randka lub ważna, elegancka służbowa kolacja.

Łańcuszek? Pasek? A po co to komu?

O ile noszenie dużych toreb po pachą było dziwne, o tyle noszenie torebek z łańcuszkiem w dłoni wydaje się jeszcze dziwniejsze. Taki sposób lansują Hermes i Ferragamo. Co o nim myślisz? Wiadomo, że moda to zabawa, ja jednak torebkę z łańcuszkiem nosiłabym na ramieniu, a nie jak kopertówkę w dłoni.

Kobiety z torebkami w ręku - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Najmodniejsze torebki na jesień 2025

W tym sezonie projektanci są wyjątkowo niezgodni. Z jednej strony lansują torby XXL, z drugiej zaś mini torebeczki, w których ledwo zmieści się szminka. Wśród torebkowych hitów na jesień 2025 mamy model z futra i zamszu — to zdecydowani faworyci projektantów i influencerek. Jeśli zdecydujesz się na jeden z tych modeli, pamiętaj, aby o niego dbać. Futrzana torba potrzebuje czesania (nie ma nic gorszego niż futrzana torba z "dredami"), a zamszowa impregnowania.

Przeczytaj także: