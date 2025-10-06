Elegancja, historia i ponadczasowy styl – to cechy, które od lat definiują kultową torebkę Chanel 2.55. Ten ikoniczny model, noszony przez największe gwiazdy, stał się symbolem luksusu i wyrafinowania. Teraz, w sezonie jesień-zima 2025/2026, powraca w nowej odsłonie – większa, bardziej pojemna, ale wciąż klasyczna i stylowa. Co więcej, podobny model dostępny jest w znacznie bardziej przystępnej cenie.

Torebka Chanel 2.55 – historia kultowego modelu

Model 2.55 powstał w lutym 1955 roku, stąd jego nazwa. Zaprojektowała ją sama Coco Chanel, która chciała stworzyć torebkę wygodną, elegancką i praktyczną. Charakterystyczny pikowany materiał, łańcuszek umożliwiający noszenie na ramieniu oraz zapięcie typu Mademoiselle lock sprawiły, że model ten na zawsze wpisał się w historię mody. Torebka Chanel 2.55 od lat stanowi symbol dobrego smaku i luksusu, nie tracąc na aktualności pomimo zmieniających się trendów. Coco Chanel poza swoją kultową torebką wylansował tak modny dziś tweed.

Gdzie kupić model podobny do Chanel 2.55 za 179,99 zł?

Jeśli marzysz o torebce w stylu Chanel 2.55, ale nie chcesz wydawać kilkudziesięciu tysięcy złotych, koniecznie zajrzyj do CCC. To właśnie tam znajdziesz budżetową wersję kultowego modelu w większym rozmiarze za jedyne 179 zł. Torebka dostępna jest w sklepie online – to idealny moment, by dodać do swojej kolekcji modowy klasyk w nowoczesnej odsłonie. Ten model sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia, stanowiąc modny i praktyczny akcent każdej stylizacji.

Torebka - Fot.ccc.pl/Badura

Dla kogo jest ta torebka?

Torebka w stylu Chanel 2.55 to idealny wybór dla kobiet, które kochają klasykę i ponadczasowe rozwiązania. Sprawdzi się zarówno jako dodatek do eleganckiej sukienki, jak i codziennego płaszcza czy dżinsów. Dzięki swojej uniwersalności pasuje do wielu stylizacji, a większy rozmiar w tegorocznym sezonie pozwala zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. To doskonała propozycja zarówno dla młodych kobiet wkraczających w świat mody, jak i dojrzałych pań ceniących funkcjonalność połączoną z elegancją.

Torebka w stylu Chanel — z czym nosić?

Bez względu na okazję, torebka w stylu Chanel może być uniwersalnym dodatkiem, który odmieni każdą stylizację. Dla kobiet ceniących sobie klasykę i elegancję to doskonały sposób na wyrażenie swojego stylu. Niezależnie od tego, czy wybierasz się do pracy, na randkę czy rodzinne spotkanie – ten model torebki sprawdzi się w każdej z tych sytuacji.