Torebka „jamnik”, znana również jako teckel bag, to podłużny, smukły model o prostokątnym lub lekko zaokrąglonym kształcie, który przypomina sylwetkę psa jamnika. Jest to modny dodatek, który charakteryzuje się zgrabnym, ale pojemnym fasonem pozwalającym na przechowywanie najważniejszych przedmiotów. Torebki te są bardzo uniwersalne - pasują zarówno do codziennych, jak i eleganckich stylizacji, a ostatnio zyskały dużą popularność na wybiegach.

Torebka typu jamnik w klasycznej czerni — Stradivarius

Szukasz torebki, która będzie łączyć najnowsze trendy z ponadczasową klasyką? Spójrz na torebkę Stradivariusa. Ma podłużny kształt, zgodny z najnowszymi modowymi tendencjami — można powiedzieć, że jest "typowym jamnikiem". To, co nadaje jej ponadczasowego eleganckiego sznytu, to klapa do zamykania i srebrne okucia. Ta torebka to inwestycja na kilka sezonów. Jej cena to 109 zł.

Torebka typu jamnik - Fot. stradivarius.com

Torebka typu jamnik ze sztucznego zamszu - H&M

Zamsz w wersji naturalnej i sztucznej ma swoje pięć minut, dlatego w moim zestawieniu nie mogło zabraknąć "jamnika" wykonanego właśnie z tego materiału. Brązowa torebka nie ma zbędnych dekoracyjnych elementów, dlatego powinna przypaść do gustu nawet zagorzałym minimalistkom. To opcja idealna na co dzień i do pracy. Choć ten model wygląda na mały, uwierz, że pomieści całkiem sporo. Torebka marki H&M kosztuje 129,99 zł.

Torebka typu jamnik - Fot. hm.com

Torebka typu teckel z eko skóry - Pull & Bear

To najbardziej hot torebka typu jamnik z tego zestawienia. Co nadaje jej tego modnego charakteru? Zdecydowanie dwie kieszonki po bokach i kolor khaki. Tę torebkę marki Pull & Bear możesz nosić do wszystkiego, nawet do sneakersów i dresów. Torebka kosztuje 129 zł.

Torebka typu jamnik - Fot. pulandbear.com

Pomysły na stylizacje z torebką typu jamnik w roli głównej

Torebka typu jamnik to uniwersalny model dla kobiet w każdym wieku. Pięknie wygląda połączony z oversizową marynarką, jeansami typu flare i mokasynami. Torebka teckel świetnie współgra ze wszystkimi monochromatycznymi stylizacjami. Nie polecam łączyć jej ze wzorzystymi ubraniami, ponieważ wtedy straci swój niebanalny charakter.