Equestrian chic, czyli po prostu styl jeździecki, jest z nami od zeszłego roku i cały czas ma się bardzo dobrze. Jednym z elementów garderoby, bez których nie może się on obyć, są oczywiście oficerki. Buty będące podstawą jeździeckiego trendu to absolutny must-have w twojej jesiennej garderobie.

Nie wiesz, na jakie oficerki postawić? Wybrałam 3 modele, które pokochasz od pierwszego wejrzenia... i włożenia. Są niezwykle podobne do tych, które lansują najlepsze domy mody, takie jak: Burberry, Prada, Hermès czy Tod's.

Minimalistyczne oficerki marki COS

Jesteś minimalistką? Zatem przypadną ci do gustu oficerki marki COS. Piękna, lekko połyskująca skóra i doskonale wyprofilowana podeszwa sprawiają, że te buty po prostu chce się mieć. Choć oficerki są nieodłącznym elementem stylu equestrian chic, ty nie musisz nosić ich "po jeździecku".

Oficerki świetnie wyglądają w połączeniu np. z lekką sukienką midi i kardiganem. Buty marki COS są tak uniwersalne, że praktycznie możesz założyć je niemal do wszystkiego. Ten model kosztuje 1300 zł.

Klasyczne oficerki - Fot. cos.com

Oficerki z łańcuszkiem od marki Guess

Jeśli lubisz zdobione dodatki, które podkręcają proste stylizacje, spójrz na oficerki od marki Guess. Klasyczna forma buta plus złoty łańcuszek z tyłu sprawią, że nawet najbardziej minimalistyczne stylizacje będą dobrze wyglądać.

Pamiętaj, że oficerki nigdy nie wychodzą z mody, dlatego warto zainwestować w porządny droższy model wykonany z wysokiej jakości skóry, który posłuży ci wiele lat. Nie bój się nosić czarnych oficerek do czarnego looku - on jest teraz naprawdę trendy. Oficerki Guess kosztują 1399 zł.

Oficerki z łańcuszkiem - Fot. Guess/eobuwie.com

Zamszowe oficerki L37

Dla fanek mniej wyrazistych butów mamy delikatniejszą wersję oficerek. Te od polskiej marki L37 wykonane z brązowego zamszu prezentują się na nodze wyjątkowo delikatnie. Dzięki swojej prostej formie nie wybijają się w stylizacjach na pierwszy plan — są ich doskonałym uzupełnieniem.

Buty od L37 możesz nosić do stylizacji w stylu jeździeckim, czyli z nogawką dopasowanych spodni włożoną w cholewkę buta. Ale jeśli equestrian chic to nie twoja bajka, zamszowe oficerki z ozdobną klamerką noś do spódnic i sukienek każdej długości. Kozaki od L37 kosztują 1699 zł.

Zamszowe oficerki - Fot. l37.eu

Z czym łączyć klasyczne oficerki?

Nie ma wątpliwości, że oficerki to bardzo mocny trend na jesień 2025. Jeśli masz problem ze skomponowaniem stylizacji na bazie oficerek, znalazłam dla ciebie kilka świetnych pomysłów. Inspiracji szukaj także na pokazach mody: Burberry, Prada, Hermès czy Tod's.