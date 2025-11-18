Czapka uszatka ze sztucznego futerka dostępna w Reserved bije rekordy popularności. Klientki dosłownie rzuciły się na ten modny dodatek. Ten model, dzięki swojemu unikalnemu wyglądowi i funkcjonalności, stał się jednym z najczęściej wybieranych dodatków zimowych Reserved na sezon jesień-zima 2025/2026.

Modna czapka w kolorze ciepłego brązu z miękkiego, sztucznego futerka to połączenie stylu i komfortu termicznego. Wygląda efektownie i luksusowo, jednocześnie chroniąc przed zimnem w nawet najbardziej mroźne dni. Nic dziwnego, że wyprzedaje się w błyskawicznym tempie.

Czapka - Fot. reserved.com

Komu pasuje czapka uszatka?

Czapka uszatka z Reserved za 79,99 zł to dodatek niezwykle uniwersalny. Pasuje niemal każdemu typowi urody – szczególnie efektownie prezentuje się u osób o delikatnych rysach twarzy, ale również świetnie komponuje się z "mocniejszymi" typami urody. To czapka, która doskonale wygląda zarówno w przypadku długich, jak i krótkich włosów.

Szczególnie dobrze sprawdza się u osób poszukujących komfortu cieplnego, ale nie chcących rezygnować ze stylowego wyglądu. Czapka uszatka to także świetna opcja dla kobiet, które lubią bawić się modą i wplatać do codziennych stylizacji odrobinę ekstrawagancji.

Z czym łączyć czapkę uszatkę na co dzień?

Zastanawiasz się, jak nosić czapkę uszatkę na co dzień? Ten model doskonale wpisuje się w casualowe zestawienia. Idealnie pasuje do oversize'owych płaszczy, pikowanych kurtek czy puchówek. Możesz ją zestawić z jeansami, grubym swetrem oraz masywnymi śniegowcami lub botkami.

Brązowa czapka uszatka świetnie komponuje się z neutralnymi kolorami – beżem, bielą, szarością czy oliwkową zielenią. Dzięki temu z łatwością dopasujesz ją do większości zimowych stylizacji. To dodatek, który doda charakteru nawet najprostszemu zestawowi.

Jak stylizować czapkę uszatkę w eleganckich zestawieniach?

Choć może się wydawać, że uszatka to element typowo casualowy, stylizacje zimowe z czapką uszatką mogą też być bardzo eleganckie. Czapka z futerka pięknie prezentuje się w zestawieniu z klasycznym, wełnianym płaszczem. Jeśli wybierzesz długi płaszcz w odcieniach karmelu, granatu lub czerni, stworzysz wyrafinowaną i ponadczasową stylizację.

Do tego warto dodać skórzane rękawiczki i botki na obcasie – wówczas czapka uszatka stanie się luksusowym dodatkiem, który dopełni look i zapewni ciepło. Taki komplet sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale także na bardziej oficjalne wyjścia zimą, np. na służbową kolację wigilijną.