Szok i niedowierzanie – dokładnie tak zareagowała moja koleżanka, gdy powiedziałam jej, że eleganckie, ozdobne mokasyny, które miałam na nogach, pochodzą z CCC i kosztowały jedynie 69,99 zł. Te buty wyglądają, jakby kosztowały co najmniej kilka razy więcej. Ten model z CCC łączy w sobie wygodę, klasykę i modny wygląd.

Mokasyny damskie z CCC marki DeeZee, które kupiłam, mają ozdobny łańcuch, subtelne wykończenia i klasyczny fason. To modne buty na jesień, które sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na spacer czy spotkanie z przyjaciółmi. Niezależnie od tego, czy preferujesz styl elegancki, czy casualowy, ten model pasuje niemal do wszystkiego.

Buty - Fot. ccc.pl

Jak stylizować mokasyny jesienią?

Stylizacja mokasynów jesienią to prawdziwa przyjemność. Dzięki swojej uniwersalności pasują niemal do wszystkiego. Możesz je nosić z:

dopasowanymi jeansami i płaszczem w stylu trencza,

spódnicą midi np. z dzianiny i swetrem oversize,

cygaretkami i elegancką marynarką,

dzianinową sukienką i rajstopami.

Ich klasyczny fason i ozdobne elementy sprawiają, że mokasyny CCC dodają stylizacji szyku, nie rezygnując z wygody. To idealne buty na jesień, gdy chcemy wyglądać modnie, ale nie marznąć.

Dlaczego warto mieć mokasyny z CCC w swojej szafie?

Mokasyny to absolutny must have w jesiennej garderobie. Dlaczego? Oto kilka powodów:

Wygoda – ich konstrukcja zapewnia komfort nawet podczas długiego dnia. Uniwersalność – pasują do wielu stylizacji i okazji. Styl – ozdobne mokasyny są modne i dodają szyku. Cena – buty za 69,99 z CCC to okazja, której trudno się oprzeć.

Jeśli jeszcze nie masz mokasynów w swojej szafie, warto rozważyć ten zakup. Eleganckie mokasyny z CCC to propozycja, która łączy klasykę z nowoczesnym designem, a cena 69,99 zł czyni z nich niekwestionowany hit sezonu. Nie czekaj – moda na wygodne i stylowe obuwie właśnie trwa!

Mokasyny czy loafersy – czym się różnią?

Choć mokasyny i loafersy często bywają ze sobą mylone, różnią się kilkoma kluczowymi elementami. Mokasyny to obuwie, które wywodzi się z tradycyjnego obuwia rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej – mają miękką podeszwę, są szyte ręcznie i często nie posiadają obcasa. Charakteryzują się klasyczną formą i wygodą.

Z kolei loafersy, choć podobne w wyglądzie, są bardziej eleganckie. Często posiadają twardą podeszwę i niewielki obcas. Loafersy to typ butów bardziej formalnych, często wybierany do garnituru czy stroju biurowego. Obie opcje mają swoje zalety, jednak mokasyny z CCC za 69,99 to idealne rozwiązanie na codzienne, jesienne stylizacje.