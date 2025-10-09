Jak to mówi Mariah Carey: "It's time". Tak, tak to już czas, aby pomyśleć o zimowych butach. W końcu zima za pasem. Pamiętaj, w tę nie przez wszystkich lubianą porę roku warto mieć kilka par obuwia — w końcu grudzień to np. czas rodzinnych spotkań i sylwestra.

Na co dzień polecam jednak zapatrzyć się w mięciutkie, cieplutkie buty. Możesz troszkę zaszaleć i postawić na srebrny model z CCC za 159,99 zł. Buty, które są mieszanką obuwia w typie UGG i Inuików to coś nowego i na pewno wartego uwagi.

Do czego nosić zimowe buty, które są mieszanką Inuików i obuwia w stylu UGG?

Buty w typie Inuikii i UGG, czyli charakterystyczne, dość masywne śniegowce o sportowym wyglądzie, to doskonały wybór na chłodne dni, który łączy wygodę z modowym sznytem. Świetnie komponują się z puchowymi kurtkami, oversize’owymi płaszczami i pikowanymi bezrękawnikami, tworząc nowoczesne, zimowe stylizacje. Można je nosić zarówno do wąskich jeansów, legginsów, jak i do wełnianych spodni o luźniejszym kroju – klucz tkwi w zachowaniu równowagi między objętością butów a resztą stroju.

Buty w stylu Inuików i UGG dobrze wyglądają także w zestawieniu z grubymi swetrami, dzianinowymi sukienkami i ciepłymi rajstopami, dodając stylizacjom nieco miejskiego luzu. W wersji bardziej fashion warto połączyć je z długim płaszczem i torebką w minimalistycznym stylu, co przełamie ich sportowy charakter i doda całości elegancji.

Dla kogo są buty inspirowane Inuikami i obuwiem w stylu UGG?

To obuwie dla zmarzluchów i dla osób, które cenią sobie połączenie wygody i modnego sznytu. To idealny wybór dla kobiet prowadzących aktywny tryb życia, które zimą chcą czuć się komfortowo. Dzięki solidnej, ocieplanej konstrukcji sprawdzają się podczas mrozów i spacerów po zaśnieżonych ulicach, a ich charakterystyczny design przyciąga uwagę i dodaje stylizacjom nowoczesnego, miejskiego charakteru. Buty te szczególnie pokochają miłośniczki mody skandynawskiej i streetwearowej, które lubią łączyć funkcjonalność z estetyką.

Z czym nosić zimowe buty - inspiracje

Nie ma wątpliwości, że to już czas zaopatrzyć się w pierwsze zimowe buty — w końcu jesień też potrafi być mroźna. Zastanawiasz się, z czym łączyć zimowe "dość niezgrabne" zimowe buty? Ja bym nad tym nie myślała, bo najważniejsze jest ciepło i komfort. Ale jeśli lubisz wyglądać stylowo, mam dla ciebie garść inspiracji, jak nosić zimowe buty.