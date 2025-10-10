Lubisz street style i na co dzień nie wyobrażasz sobie chodzić w innych butach niż sneakersy? A co zimą? Śniegowce? Nie. Kozaki? Nie. Botki? Też nie. To może ocieplane sneakersy? Tak! Na szczęście projektanci o nas zadbali i ocieplanych sneakersów jest do koloru do wyboru. Ja swoje dorwałam w sklepie CCC za 167 zł. Opłacało się, prawda?

Ocieplane sneakersy to idealne rozwiązanie dla osób, które zimą nie chcą rezygnować z wygody i sportowego stylu. Łączą komfort klasycznych butów sportowych z funkcjonalnością obuwia na chłodniejsze dni, dzięki czemu sprawdzają się w codziennych, miejskich stylizacjach.

Sneakersy z CCC — styl i wygoda w jednym

Czarno-białe sneakersy marki Gap, które można kupić w sklepie CCC za jedyne 167 zł. Wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa syntetycznego, które gwarantuje trwałość i komfort noszenia, niezależnie od warunków. Buty Gap to opcja dla aktywnych kobiet, które cenią sobie sportowy styl i wygodę. Nie wiesz, z czym łączyć biało-czarne sneakersy? Praktycznie ze wszystkim. Pasują zarówno do wełnianego płaszcza, jak i do puchowej kurtki. Czerń i biel to ponadczasowe, klasyczne kolory dlatego, z czym byś nie połączyła swoich sneakersów, na pewno nie zaliczysz modowej wpadki.

Ważne. Czarne sneakersy nie będą się bardzo brudzić nawet w największą pluchę.

Sneakersy - Fot. ccc.pl

Zalety ocieplanych sneakersów

Wnętrze ocieplanych sneakersów wyściełane jest miękkim, ciepłym materiałem, który chroni stopy przed zimnem, a grubsza podeszwa skutecznie izoluje od chłodu i wilgoci. W przeciwieństwie do ciężkich zimowych butów ocieplane sneakersy są lekkie i elastyczne, co zapewnia swobodę ruchu oraz wygodę przez cały dzień.

Dodatkowo ocieplane sneakersy świetnie wyglądają – można je nosić zarówno do jeansów i puchowej kurtki, jak i do płaszcza, tworząc modny, nowoczesny look. To praktyczny wybór dla tych, którzy cenią ciepło, wygodę.

A może zamienić sneakersy na śniegowce?

Nie oszukujmy się, ocieplane sneakersy nie sprawdzą się w największe mrozy. Co wtedy? Warto poszukać śniegowców ze sportowym, streetwearowym sznytem. Może nie jest ich za dużo, ale wierzę w twoje możliwości.

