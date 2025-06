Nie oszukujmy się - torebka to najważniejszy dodatek dla każdej kobiety. Nigdy nie wychodzimy bez niej z domu, uzupełnia naszą stylizację i musi pasować do każdej okazji. To schowek na różne skarby, w którym możemy znaleźć nie tylko portfel czy szminkę, ale też inne produkty, które zawsze potrzebujemy mieć pod ręką - np. szczotkę, zabawki dla dziecka, a nawet śrubokręt (znam to z doświadczenia). Właśnie w związku z tym torebka na co dzień musi być wygodna, pojemna i wpisywać się w trendy danego sezonu. Dlatego latem stawiamy na różnego rodzaju kosze.

Torba kosz to najlepszy wybór na lato

W aktualnych trendach są przeróżne torebki. Dopiero, co pisałyśmy, że nowa it-bag kradnie całe show i wszyscy chcą ją mieć. W wakacje musi jednak ustąpić miejsca różnego rodzaju koszykom - począwszy od tych najmniejszych kuferków, przez poręczne shoppery, a skończywszy na koszach XXL. Wyłącznie od ciebie zależy, po jaki model sięgniesz, w zależności od aktualnych potrzeb.

Wybrałam dla was 5 modeli w różnych stylach i cenach. W tym zestawieniu każda z was znajdzie model idealny dla siebie.

5 modeli koszy idealnych na lato

Duży koszyk z naturalnych włókien - Mango 179,99 zł

Na początek duży, elegancki kosz zrobiony z naturalnych włókien. Posiada uchwyt na ramię, skórzane wstawki i wygodny worek w środku, który zapewnia bezpieczne przechowywanie cennych rzeczy. Z takim koszem świetnie będzie się czuła zarówno praktyczna kobieta, jak i ta, która na pierwszym miejscu stawia elegancję. Standardowa cena tej torebki w Mango to 259,99 zł, ale teraz można ją kupić na wyprzedaży za 179,99 zł.

Duży koszyk z naturalnego włókna Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Koszyk o nietypowym kształcie - Ochnik 149,90 zł

Czas na opcję dla fanek oryginalnego stylu. Marka Ochnik oferuje nam niewielkich rozmiarów kuferek, który będzie stanowił uzupełnienie wszystkich letnich stylizacji. o model, który przełamuje schematy – dynamiczny design, wyraziste wykończenia i nowoczesna forma czynią z niej prawdziwe fashion statement. Doskonale sprawdzi się zarówno na spacer po mieście, jak i na wieczorne wyjście z przyjaciółką czy na randkę. To elegancja w stylu boho, która jest bardzo pożądana w te wakacje. Dla kobiet, które nie boją się wyrazistych akcentów i chcą podkreślić swoją energię oraz pewność siebie.

Torebka koszyk Ochnik, Fot. materiały promocyjne, Ochnik

Pleciona torba - Reserved 139,99 zł

Reserved ma w swojej kolekcji bardzo kobiecą, plecioną torebkę. To klasyczny koszyk, który również posiada praktyczny worek w środku. Dodatkowo ma skórzane rączki, które śmiało można zawiesić na ramieniu. To kosz idealny na plażę, na zakupy, ale też na co dzień do pracy. Świetnie komponuje się z różnymi letnimi stylizacjami - np. bawełnianą sukienką lub lnianymi spodniami i koszulą. Świetnym uzupełnieniem takiej stylizacji będzie też kapelusz.

Pleciona torebka koszyk Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Chlebag Large Butter Raffia z kolekcji Mandel Gluten Morgen - 1100 zł

Gluten Morgen to nowa kolekcja marki Mandel. To przede wszystkim skórzane i zamszowe akcesoria o miękkich, obłych i plastycznych formach, inspirowane... wypiekami. I właśnie z pysznym, świeżym chlebem kojarzy się ten kosz. Został wykonany z naturalnej rafii. Ma ogromną pojemność, dzięki czemu w środku zmieści się wszystko, co jest nam potrzebne - na co dzień i nie tylko. Ten model doskonale sprawdzi się zarówno latem, jak i nadchodzącej wielkimi krokami jesieni.

Koszyk Chlebag Large Butter Raffia Mandel, Fot. materiały promocyjne, Mandel Store

Koszyk shopper - CCC-DeeZee 119,99 zł

CCC ma w swojej ofercie bardzo ładny kosz marki DeeZee. To torba w stylu shopper, która będzie świetnym wyborem dla każdej kobiety ceniącej sobie wygodę. W środku jest wyścielona podszewką, w związku z czym tylko z wierzchu przypomina kosz. Komora zamykana na suwak gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Zamiast rączek torba posiada natomiast bardzo modną apaszkę ze zwierzęcym printem, co jest absolutnym hitem tego lata.

Torebka duża shopper kosz CCC-DeeZee, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Stylizacje z torbą-kosz - inspiracje

Jak myślimy o koszyku, do głowy od razu przychodzą nam letnie stylizacje. Z czym zestawić taką torbę, aby prezentować się stylowo? Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji.