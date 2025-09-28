Niedawno pisałam, że beret to najmodniejszy dodatek jesieni 2025. Oczywiście zdania nie cofam, to nakrycie głowy króluje bowiem na ulicach Paryża, a it-girls się z nim nie rozstają. W Mediolanie podpatrzyłam jednak zupełnie inny trend. Włoszki pokochały zupełnie inne, choć na pierwszy rzut oka podobne dodatki. Toczek, beret, czapka to nakrycia głowy na jesień i zimę 2025/2026, które zdominowały tegoroczny Milano Fashion Week.

Włoszki tej jesieni wybierają nietypowe nakrycie głowy zamiast beretu

Beret to uroczy dodatek, który swoją sławę znów zawdzięcza paryskim it-girls. Noszą go jako dodatek do jesiennych stylizacji, a przede wszystkim beżowych płaszczy, z którymi tworzą najlepsze kompozycje. Włoszki jednak nie są tak delikatne w swoich outfitach. One lubią stylizacje z pazurem, o czym możemy się nawet przekonać, patrząc na ich nakrycia głowy.

Podczas tegorocznego Milano Fashion Week mogliśmy dostrzec wiele kobiet w... toczkach i nietypowych beretach. Kanciaste nakrycia głowy niczym u boya hotelowego jak z filmu Wesa Andersona, a może skórzane czapki z antenką, które mają przypominać beret, ale są o wiele bardziej wyraziste? Wybór zależy wyłącznie do ciebie.

Włoszki w nakryciach głowy na jesień i zimę 2025/2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Toczek i czapka to hit na ulicach Mediolanu

Jest dość specyficzny, dlatego ma tyle samo zwolenników co przeciwników, ale ja należę do tych pierwszych i kocham styl Włoszek. Kobiety mieszkające w Mediolanie i innych miastach słonecznej Italii nie boją się eksperymentować z modą. Chętnie sięgają po skórzane płaszcze i kurtki, a do tego wybierają charakterne dodatki.

To właśnie na ulicach Włoch możemy spotkać te nietypowe nakrycia głowy, które mają zastąpić delikatne francuskie berety. Mieszkanki tego kraju chętnie sięgają także po wyraziste odcienie - np. bordowe, a jak wiemy ten kolor to nowy "masełkowy". Nie boją się też czerni w każdym wydaniu, bo wiedzą, że to najbardziej klasyczna, a jednocześnie elegancka barwa. I dlatego tak chętnie wybierają dodatki w tym kolorze.

Modne nakrycia głowy na jesień i zimę 2025/2026

Patrząc na tygodnie mody w największych stolicach europejskich, możemy stwierdzić jedno - nakrycie głowy to obowiązkowy element stylizacji jesienią i zimą 2025/2026. Możemy wzorować się na Paryżankach i przywdziać elegancki lub oryginalny beret. Jeśli weźmiemy pod uwagę styl Włoszek, nie rozstaniemy się z toczkami, które możemy zobaczyć wyżej. A z kolei mieszkanki Kopenhagi upodobały sobie wszelkie chusty

Znalazłam 3 inspiracje na nakrycia głowy, które będą hitem w tym sezonie. Na który z nich ty się zdecydujesz? To zależy wyłącznie od twojej kreatywności.

