Zimowe obuwie ma to do siebie, że staramy się wybrać jak najbardziej uniwersalne, aby posłużyło nam przez kilka sezonów. Kozaki, które znalazłam w CCC, zdecydowanie można określić mianem ponadczasowych. W dodatku świetnie prezentują się z różnymi stylizacjami. Dla mnie to para numer 1 na zimę 2025/2026. Tylko zobacz, jak prezentują się czarne, zamszowe kozaki slouchy z CCC.

Kozaki Jenny z CCC – czym się wyróżniają?

Kozaki Jenny to model, który błyskawicznie przyciągnął uwagę klientek popularnej sieci sklepów CCC. Ich klasyczny, czarny kolor w połączeniu z elegancką formą na słupku sprawił, że stały się ulubieńcem sezonu. Wyróżnia je nie tylko modny wygląd, ale również komfort użytkowania i uniwersalność. Te kozaki to idealny wybór na co dzień, do pracy, na świąteczne spotkania i eleganckie wieczory. Styl codzienny i klasyczny design to połączenie, które nie wychodzi z mody.

Model wykonany jest z materiału włókienniczego imitującego zamsz, co nadaje mu wyjątkowego szyku. Wnętrze wykończono materiałem syntetycznym i włókienniczym, bez dodatkowego ocieplenia. Podeszwa została wykonana z tworzywa syntetycznego. Kozaki zapinane są na suwak, co ułatwia ich zakładanie i zdejmowanie.

Ich całkowita wysokość wynosi 44,5 cm, obcas ma 6,5 cm wysokości, a grubość podeszwy to 0,5 cm. Obwód cholewki wynosi 38,5 cm, a w kostce – 27 cm. Waga jednego buta to 390 g. Noski są zaokrąglone, co dodaje wygody. A do tego nie kosztują wiele - 179,99 zł.

Kozaki slouchy Jenny z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Kozaki typu slouchy - inspiracje na stylizacje

Kozaki typu slouchy, czyli z marszczoną cholewką, to absolutny must have sezonu jesień-zima 2025/2026. Królują na ulicach, co możemy dostrzec już od wielu miesięcy. Zimą również będą zdecydowanym numerem 1.

Model z CCC został również uznany za hitowy i ponadczasowy. To doskonałe kozaki, aby założyć je do pracy - np. do ołówkowej spódnicy czy sukienki. Świetnie będą prezentować się na co dzień także w połączeniu z jeansami typu wide leg, bo dodatkowo wydłużą nogę. To jednak model także od święta.

Te kozaki to idealny wybór na Boże Narodzenie. Zastąpią nam bowiem czółenka i obcasy w mroźne dni. Ich smukła linia i wysokość obcasa sprawiają, że doskonale wydłużają nogi i podkreślają sylwetkę.

Jak dobrać rozmiar kozaków Jenny? Pomoc CCC

CCC udostępnia szczegółową tabelę rozmiarów dla marki Jenny. Długości wkładek oraz sugerowane długości stóp dla poszczególnych rozmiarów przedstawiają się następująco:

Rozmiar 35: wkładka 22,7 cm, stopa 22,2 cm.

Rozmiar 36: wkładka 23,3 cm, stopa 22,8 cm.

Rozmiar 37: wkładka 24,0 cm, stopa 23,5 cm.

Rozmiar 38: wkładka 24,6 cm, stopa 24,1 cm.

Rozmiar 39: wkładka 25,3 cm, stopa 24,8 cm.

Rozmiar 40: wkładka 25,9 cm, stopa 25,4 cm.

Rozmiar 41: wkładka 26,6 cm, stopa 26,1 cm.

Na stronie dostępne są także szczegółowe instrukcje, jak zmierzyć długość stopy. CCC umożliwia także bezpłatną wymianę rozmiaru w sklepie stacjonarnym, co daje klientkom pełen komfort i pewność przy zakupie.

Kozaki slouchy Jenny to przykład na to, jak klasyczny design i praktyczne rozwiązania mogą zdobyć serca klientek. Ich błyskawiczne zniknięcie z oferty CCC świadczy o ich nieprzeciętnej popularności i ponadczasowym uroku.

