Botki z CCC ze skarpetkową cholewką szturmem podbijają media społecznościowe i biurowe korytarze. To bez wątpienia jeden z najgorętszych trendów tej jesieni – wygodne, stylowe i kobiece, a przy tym dostępne w atrakcyjnej cenie. Utrzymane w duchu stylu office siren, botki te są doskonałym dodatkiem do codziennych stylizacji do pracy, które nie muszą być nudne.

Te modne botki nie tylko wpisują się w aktualne trendy, tak samo jak kozaki typu slouchy, ale także pomagają wydobyć z sylwetki to, co najlepsze. Dzięki obcasowi optycznie wydłużają nogi i wysmuklają figurę, natomiast dopasowana, elastyczna cholewka dodaje lekkości i nowoczesności każdemu outfitowi. Sprawdź, jak je nosić i dla kogo będą idealnym wyborem.

Botki - Fot. ccc.pl

Jak wyglądają botki z CCC ze skarpetkową cholewką?

Botki dostępne w ofercie CCC za 169,99 zł wyróżniają się nowoczesną konstrukcją. Ich charakterystyczną cechą jest skarpetkowa cholewka – elastyczna, dopasowująca się do łydki, dzięki czemu idealnie przylega i modeluje nogę. Buty mają także zgrabny obcas, który dodaje elegancji i wydłuża sylwetkę, jednocześnie zapewniając stabilność i wygodę podczas noszenia.

W kolorze klasycznej czerni, te botki na obcasie wpisują się w ponadczasowy kanon mody biurowej. Ich minimalistyczny fason sprawia, że można je łatwo dopasować do wielu różnych stylizacji, zarówno tych formalnych, jak i nieco bardziej swobodnych. To buty, które z powodzeniem można nosić przez cały dzień, nie rezygnując z wygody.

Jak stylizować botki z CCC, by wyglądać jak office siren?

Jeśli marzysz o looku w stylu office siren, czyli kobiecym, pewnym siebie i zmysłowym, botki z CCC będą strzałem w dziesiątkę. Połącz je z ołówkową spódnicą i koszulą z jedwabiu albo z dopasowanym garniturem w neutralnych barwach. Możesz również zestawić je z midi sukienką i marynarką oversize – to połączenie doda ci szyku, ale też nowoczesnego pazura. Nie zapominaj o torebce - idealny będzie model w brązowym kolorze.

Komu pasują botki ze skarpetkową cholewką?

Botki ze skarpetkową cholewką to opcja niemal uniwersalna, jednak szczególnie dobrze sprawdzą się u kobiet, które chcą optycznie wysmuklić nogi i dodać sobie kilku centymetrów. Obcisła cholewka podkreśla łydkę, a obcas wydłuża sylwetkę – razem tworzą efekt nóg aż do nieba.

Tego typu obuwie sprawdzi się zarówno u kobiet niskich, jak i wysokich. Dobrze dopasowują się do różnych kształtów nóg, nie powodując ucisku ani nieestetycznego marszczenia materiału. Kobiety pracujące w biurze, które cenią sobie styl, ale nie chcą rezygnować z komfortu, z pewnością docenią ten model.