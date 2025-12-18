W każdej zimowej garderobie powinno znaleźć się miejsce na jedną parę kozaków, które łączą wygodę, styl i przystępną cenę. CCC oferowało właśnie taki model – eleganckie czarne kozaki DeeZee, które zachwyciły klientki i znikają z magazynów w ekspresowym tempie. Dlaczego to właśnie one stały się hitem sezonu? Tylko zobacz, jak wyglądają.

Dlaczego kozaki DeeZee to zimowy hit?

W sezonie zimowym niełatwo znaleźć buty, które łączą styl, wygodę i atrakcyjną cenę. Kozaki DeeZee dostępne w CCC podbiły serca klientek właśnie dlatego, że spełniają te trzy warunki. Wyróżniają się modnym fasonem na słupku, klasyczną czernią i efektem imitującym naturalną skórę. To odpowiedź marki na potrzeby kobiet, które zimą nie chcą rezygnować z elegancji.

Ten model to propozycja dla pań ceniących kobiecy wygląd oraz praktyczność. Zapięcie na suwak pozwala na łatwe zakładanie, a wysoka cholewka (42 cm) optycznie wysmukla nogę. Nic dziwnego, że te kozaki znikają z magazynu w zatrważającym tempie.

Kozaki DeeZee na słupku taniej w CCC, Fot. materiały prasowe, CCC

Szczegóły modelu: materiał, fason i wygoda

Kozaki zostały wykonane z materiału syntetycznego (zewnętrzny materiał), a wnętrze i wkładka to tkanina włókiennicza. Cholewka ma wysokość 42 cm, a obwód w kostce wynosi 27 cm. Buty osadzone są na stabilnym słupku o wysokości 8 cm oraz platformie 4 cm, co zapewnia komfort chodzenia nawet przez dłuższy czas.

Model nie posiada ocieplenia, co czyni go idealnym wyborem na mniej mroźne zimowe dni lub do noszenia w pomieszczeniach. Świetnie sprawdzi się też o innych porach roku - nawet latem. Typ noska – okrągły, a zapięcie na zamek sprawia, że buty są bardzo praktyczne. Dodatkowym atutem jest eleganckie wykończenie przypominające naturalną skórę.

Szokująca cena - obniżka aż o 30% w CCC

Cena pierwotna tych stylowych kozaków wynosiła 219,99 zł. Dzięki aktualnej promocji dostępne są za 153,99 zł – to aż 30% taniej. Taka okazja nie zdarza się często, dlatego warto się pospieszyć z decyzją o zakupie.

Z czym nosić kozaki DeeZee?

Te czarne kozaki damskie prezentują się świetnie w zestawieniu zarówno z codziennymi, jak i bardziej eleganckimi stylizacjami. Można je nosić z dopasowanymi jeansami i oversize'owym swetrem lub łączyć z sukienką midi i płaszczem w stylu trench. Ich uniwersalny fason i klasyczny kolor sprawiają, że pasują do większości garderoby.

W połączeniu z czarnymi rajstopami i spódnicą ołówkową tworzą elegancki look do biura, a noszone z legginsami i dłuższym kardiganem – wygodny zestaw na co dzień. To doskonała baza do stylizacji, która sprawdzi się podczas wielu okazji w sezonie zimowym.

Dlaczego to uniwersalne buty na wiele sezonów?

Kozaki DeeZee to nie tylko modny wybór na jeden sezon. Ich design oparty na klasycznej czerni, stabilnym słupku i prostym kroju sprawia, że nie wychodzą z mody. Materiały syntetyczne wysokiej jakości oraz przemyślana konstrukcja wpływają na ich trwałość.

Brak ocieplenia sprawia, że model nadaje się nie tylko na zimę, ale również na chłodniejsze dni jesieni i wczesnej wiosny. Uniwersalność zastosowania i ponadczasowy wygląd czynią te kozaki DeeZee inwestycją, która posłuży przez lata.

