Te cieplutkie śniegowce teddy z CCC grzeją jak kaloryfer. Kosztują tylko 99,99 zł
Te śniegowce DeeZee z CCC to hit sezonu. Ich ciepła wyściółka teddy ogrzeje twoje stopy nawet w największe mrozy, a cena 99,99 zł za ocieplane buty to absolutny szok! Sprawdź, do czego je nosić i dlaczego musisz je mieć.
Gdy temperatura spada poniżej zera, a śnieg skrzypi pod butami, jedyne czego potrzebujesz, to obuwie, które zapewni ci ciepło, komfort i styl. Marka DeeZee, dostępna w sieci CCC, właśnie zaskoczyła nowym modelem śniegowców w kolorze camel, które rozgrzeją cię szybciej niż kaloryfer.
Te modne botki w stylu teddy to idealna propozycja na zimę – nie tylko przez swoje wyjątkowe ocieplenie, ale także przez niesamowitą cenę: 99,99 zł. Wcześniej kosztowały 199,99 zł, więc mówimy o spektakularnej 50-procentowej przecenie! A to dopiero początek zalet.
Dlaczego śniegowce teddy z CCC to hit zimy?
Model DeeZee został zaprojektowany z myślą o największych mrozach. To śniegowce damskie, które łączą funkcjonalność i modny wygląd. Wykonane z materiału włókienniczego i ocieplone wewnątrz, świetnie sprawdzą się na zimowe spacery czy wypad za miasto. Obuwie ma płaski obcas, co gwarantuje wygodę, a wsuwany fason i okrągły nosek ułatwiają codzienne użytkowanie.
Co oznacza faktura teddy i dlaczego jest tak ciepła?
Materiał typu teddy jest miękki i puszysty, przypomina kożuszek. Jest przyjemny w dotyku i doskonale izoluje od zimna. Ocieplenie typu teddy zastosowane wewnątrz i na zewnątrz buta sprawia, że stopy są otulone niczym kocem – dosłownie jakby nosić kaloryfer na nogach. To dlatego śniegowce z CCC stały się tak popularne wśród kobiet szukających stylu i funkcjonalności w jednym.
Do czego nosić śniegowce DeeZee?
Te camelowe śniegowce pasują do niemal każdej zimowej stylizacji. Świetnie komponują się z jeansowymi rurkami i oversize’owym kardiganem, legginsami i długą puchówką czy nawet z dzianinową sukienką i wełnianymi rajstopami. Ich neutralny kolor oraz fason wpisują się w codzienny, casualowy styl, dzięki czemu są idealnym wyborem na każdą okazję.
Bez względu na to, czy wybierasz się na zakupy, spacer po parku czy zimowy wyjazd, te buty zapewnią ci komfort i ciepło.
Czytaj także:
- Krótka marynarka za 99 zł plus spodnie z wysokim stanem za 39 zł i figura marzeń gotowa
- Krótki płaszcz samochodowy to propozycja H&M w stylu vintage. Świeżutki trend na drugą połowę jesieni
- Moda na leather blazer potrwa całą zimę. A ten model marynarki z Zary odmłodzi cię o 10 lat