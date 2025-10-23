Gdy temperatura spada poniżej zera, a śnieg skrzypi pod butami, jedyne czego potrzebujesz, to obuwie, które zapewni ci ciepło, komfort i styl. Marka DeeZee, dostępna w sieci CCC, właśnie zaskoczyła nowym modelem śniegowców w kolorze camel, które rozgrzeją cię szybciej niż kaloryfer.

Te modne botki w stylu teddy to idealna propozycja na zimę – nie tylko przez swoje wyjątkowe ocieplenie, ale także przez niesamowitą cenę: 99,99 zł. Wcześniej kosztowały 199,99 zł, więc mówimy o spektakularnej 50-procentowej przecenie! A to dopiero początek zalet.

Śniegowce DeeZee - Fot. ccc.pl

Dlaczego śniegowce teddy z CCC to hit zimy?

Model DeeZee został zaprojektowany z myślą o największych mrozach. To śniegowce damskie, które łączą funkcjonalność i modny wygląd. Wykonane z materiału włókienniczego i ocieplone wewnątrz, świetnie sprawdzą się na zimowe spacery czy wypad za miasto. Obuwie ma płaski obcas, co gwarantuje wygodę, a wsuwany fason i okrągły nosek ułatwiają codzienne użytkowanie.

Co oznacza faktura teddy i dlaczego jest tak ciepła?

Materiał typu teddy jest miękki i puszysty, przypomina kożuszek. Jest przyjemny w dotyku i doskonale izoluje od zimna. Ocieplenie typu teddy zastosowane wewnątrz i na zewnątrz buta sprawia, że stopy są otulone niczym kocem – dosłownie jakby nosić kaloryfer na nogach. To dlatego śniegowce z CCC stały się tak popularne wśród kobiet szukających stylu i funkcjonalności w jednym.

Do czego nosić śniegowce DeeZee?

Te camelowe śniegowce pasują do niemal każdej zimowej stylizacji. Świetnie komponują się z jeansowymi rurkami i oversize’owym kardiganem, legginsami i długą puchówką czy nawet z dzianinową sukienką i wełnianymi rajstopami. Ich neutralny kolor oraz fason wpisują się w codzienny, casualowy styl, dzięki czemu są idealnym wyborem na każdą okazję.

Bez względu na to, czy wybierasz się na zakupy, spacer po parku czy zimowy wyjazd, te buty zapewnią ci komfort i ciepło.

