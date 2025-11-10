Brązowe botki slouchy na kaczuszce to HIT do jeansów. Paryżanki łączą je z wide leg
Botki slouchy i jeansy wide leg to połączenie idealne, które podbiło serca Paryżanek. Model butów z Bershki to absolutny HIT, który nadaje się do tego duetu. Zobacz, jak nosić je we francuskim stylu.
Tej jesieni możemy dostrzec wiele trendów obuwniczych. Absolutnym hitem jak co roku są oczywiście mokasyny, botki na słupku oraz odkryte UGG w połączeniu ze skarpetami. Jesień 2025 należy jednak do jednego modelu, jakim są... buty typu slouchy. Buty z marszczoną cholewką, szczególnie krótkie, to model, na punkcie którego oszalały kobiety na całym świecie. Ten trend dotarł także do Polski, ale inspiracji na jego noszenie warto szukać w Paryżu. Nikt bowiem nie nosi tych botków tak jak Francuzki. A one twierdzą, że botki slouchy z niczym nie prezentują się tak dobrze jak z jeansami wide leg. A ja znalazłam idealny model tych butów. Poznaj szczegóły.
Brązowe botki z Bershki to must have jesieni 2025
Popularna sieć sklepów Bershka ma w swoim asortymencie na ten sezon prawdziwą obuwniczą perełkę. To brązowe botki slouchy, czyli z marszczoną cholewką. Posiadają delikatny obcas typu kaczuszka, więc są niziutkie i bardzo wygodne w noszeniu, ale jednocześnie pięknie prezentują się na nodze i ją wydłużają.
Te buty dostępne są w najmodniejszym kolorze tego sezonu, czyli brązowym, ale możesz też postawić na klasykę i wybrać czarny odcień. W obu wersjach kosztują 199 zł. Zobacz, jak wyglądają.
Brązowe botki slouchy na kaczuszce to HIT
Botki typu slouchy i obcas kaczuszka to połączenie idealne. Jest hitem jesieni 2025 i z pewnością na długo zagości w naszych szafach - wiosną też wyciągniemy je bowiem z garderoby. Pokochałyśmy połączenie takich butów z różnymi elementami garderoby, a szczególnie jeansami wide leg, które nosimy do tych butów na wzór Fracuzek.
Tego typu botki można jednak zestawić też z innymi elementami garderoby. Kobiety chętnie wybierają je do garniturów oversize'owych oraz sukienek maxi. Świetnie jednak będą prezentować się również do krótszych sukienek i spódnic, ponieważ botki slouchy, choć sięgają za kostkę, nie skracają nogi ze względu na obcasik, który ją wydłuża.
Botki slouchy i jeansy wide leg - połączenie idealne
Jak zatem widać, botki slouchy na kaczuszce można nosić na wiele sposobów. Warto się w nie zaopatrzyć i poeksperymentować ze stylizacjami. Szczególnie że outfitów inspirujących jest bez liku. Przedstawiam 3 stylizacje, które mi najbardziej wpadły w oko.
Czytaj także: