Tej jesieni możemy dostrzec wiele trendów obuwniczych. Absolutnym hitem jak co roku są oczywiście mokasyny, botki na słupku oraz odkryte UGG w połączeniu ze skarpetami. Jesień 2025 należy jednak do jednego modelu, jakim są... buty typu slouchy. Buty z marszczoną cholewką, szczególnie krótkie, to model, na punkcie którego oszalały kobiety na całym świecie. Ten trend dotarł także do Polski, ale inspiracji na jego noszenie warto szukać w Paryżu. Nikt bowiem nie nosi tych botków tak jak Francuzki. A one twierdzą, że botki slouchy z niczym nie prezentują się tak dobrze jak z jeansami wide leg. A ja znalazłam idealny model tych butów. Poznaj szczegóły.

Brązowe botki z Bershki to must have jesieni 2025

Popularna sieć sklepów Bershka ma w swoim asortymencie na ten sezon prawdziwą obuwniczą perełkę. To brązowe botki slouchy, czyli z marszczoną cholewką. Posiadają delikatny obcas typu kaczuszka, więc są niziutkie i bardzo wygodne w noszeniu, ale jednocześnie pięknie prezentują się na nodze i ją wydłużają.

Te buty dostępne są w najmodniejszym kolorze tego sezonu, czyli brązowym, ale możesz też postawić na klasykę i wybrać czarny odcień. W obu wersjach kosztują 199 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Brązowe botki z Bershki, Fot. materiały promocyjne, bershka.com

Brązowe botki slouchy na kaczuszce to HIT

Botki typu slouchy i obcas kaczuszka to połączenie idealne. Jest hitem jesieni 2025 i z pewnością na długo zagości w naszych szafach - wiosną też wyciągniemy je bowiem z garderoby. Pokochałyśmy połączenie takich butów z różnymi elementami garderoby, a szczególnie jeansami wide leg, które nosimy do tych butów na wzór Fracuzek.

Tego typu botki można jednak zestawić też z innymi elementami garderoby. Kobiety chętnie wybierają je do garniturów oversize'owych oraz sukienek maxi. Świetnie jednak będą prezentować się również do krótszych sukienek i spódnic, ponieważ botki slouchy, choć sięgają za kostkę, nie skracają nogi ze względu na obcasik, który ją wydłuża.

Botki slouchy i jeansy wide leg - połączenie idealne

Jak zatem widać, botki slouchy na kaczuszce można nosić na wiele sposobów. Warto się w nie zaopatrzyć i poeksperymentować ze stylizacjami. Szczególnie że outfitów inspirujących jest bez liku. Przedstawiam 3 stylizacje, które mi najbardziej wpadły w oko.

