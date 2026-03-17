Moda nieustannie ewoluuje. Wracają trendy sprzed lat jak np. sneakeriny, które pamiętamy z lat 00., a tej wiosny będą absolutnym numerem jeden. To nie znaczy jednak, że zapominamy o tych, które były hitem w minionym sezonie. Wiosną 2026 wciąż będziemy bowiem nosić brązowe sneakersy. Jeżeli zatem masz już taką parę w szafie, koniecznie wyciągnij ją z dna na wierzch.

Pytanie tylko, jak nosić takie modele, aby zadać szyku również w tym sezonie. Czas bowiem zapomnieć o tym, co było wiosną. Teraz czekoladowe sneakersy nosimy przede wszystkim do spódnic i sukienek z koronki oraz jeansów i garniturów. A pod tym względem świetnie sprawdzą się 3 modele, które przedstawam poniżej.

1. Męski sznyt sneakersów od Deni Cler Milano

Czekoladowe sneakersy do garnituru? Dlaczego nie! Tu jednak kluczowy jest dobór odpowiedniego, wyrazistego modelu, który śmiało zastąpi nam mokasyny i doda charakteru naszej biznesowej stylizacji. Świetnie pod tym względem sprawdzą się sneakersy z męskim sznytem, czyli masywne, na grubszej podeszwie, najlepiej z zamszu. Idealny model butów w swoim asortymencie ma Deni Cler Milano.

Buty marki to brązowe sneakersy z matowego zamszu. Zostały zaprojektowane w duchu minimalizmu i pozbawione typowo sportowego zacięcia. Nie mają specyficznych przeszyć, dzięki czemu posiadają czystą linię, zapewniającą nam elegancki minimalizm. To doskonały wybór dla kobiet, które cenią sobie eleganckie stylizacje nawet wtedy, gdy chcą wyglądać niezobowiązująco.

Brązowe sneakersy Deni Cler Milano, Fot. materiały prasowe, Deni Cler Milano

2. Pantera z pazurem, czyli Adidas Samba

Pantera i koronka idą w parze. Jeżeli zatem chciałabyś stworzyć stylizację np. z koronkową spódnicą lub sukienką, brązowe sneakersy w panterkę będą świetnym uzupełnieniem twojego looku. Wystarczy zadbać o detale. Dobrze tu sprawdzi się także dodatek apaszki o podobnej kolorystyce. Tego typu sneakersy świetnie będą komponować się także np. z beżowymi cygaretkami.

Sneakersy w panterkę to np. kultowe Adidas Samba. Ta sportowa marka doskonale wie, że w kobiecych stylizacjach elegancki sznyt jest niezwykle istotny - nawet wtedy gdy stawiamy na casualowy look, a może właśnie szczególnie wtedy. W związku z tym Adidas oferuje nam zdobione, eleganckie modele, a wśród nich właśnie panterkę.

Brązowe Adidas Samba w panterkę, Fot. materiały prasowe, Adidas

3. Retro jazzówki z H&M

Buty jazzówki to hit wiosny 2026 - kto wie, może nawet największy. To właśnie one zastępują nam w tym sezonie wszelkie loafersy i mokasyny. Warto zatem zadbać o to, aby były wygodne i eleganckie. Sneakersy w tym stylu to dobry wybór. A taki model znajdziemy w H&M.

Szwedzka sieciówka ma w swojej ofercie zamszowe buty sportowe na cieniuteńkiej podeszwie i o kroju identycznym jak jazzówki. Do tego dopasowane są jasne sznurówki, które sprawiają, że ta para butów wyróżnia się na tle innych. Świetnie będzie komponować się zarówno z jeansami i spódnicami, jak również z chinosami czy garniturem. Stylizacja zależy wyłącznie do twojej wyobraźni.

Brązowe zamszowe buty sportowe z H&M, Fot. materiały prasowe, H&M

