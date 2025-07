Nie tak dawno temu pisałam, że paryskie it-girls pokochały ten trend, a jesienią wszystkie będziemy na niego stawiać. Panterka, bo o niej mowa, to zwierzęcy print, który jest widoczny w modzie od kilku sezonów, ale dopiero teraz przebija się na wszystkie sposoby, aby zostać niekwestionowanym królem kolejnego sezonu. Brązy, złota i panterki to coś, z czym nie rozstaniemy się w drugiej połowie roku. A szczególnie pożądane będą te baletki. Mary Jane w panterkę to hit jesieni 2025, a ja wybrałam dla was 5 najciekawszych modeli tego typu butów, które znajdziecie w sieciówkach, a do tego kosztują mniej niż 100 zł. Świetnie będą komponować się np. z czekoladową torebką półksiężycem. Oto cały ranking.

Reklama

1. Baleriny w panterkę z Reserved - 89,99 zł

To moim zdaniem najpiękniejsza para butów w tym zestawieniu. Nie dość, że ma print w panterkę, to jeszcze skórzany pasek ze srebrnymi detalami, który nadaje tym butom rockowego sznytu. Dzięki temu świetnie będą komponować się zarówno z delikatnymi, kobiecymi stylizacjami - np. sukienką i trenczem, ale też śmiało można je zestawić z jeansami oraz ramoneską. Cudownie będą wyglądać dopasowane do chocolate jeans, które też są hitem tej jesieni.

Baleriny w panterkę z Reserved za 89,99 zł, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

2. Baleriny w panterkę Jenny z CCC - 89,99 zł

W tej samej cenie dostaniemy równie ciekawą parę. Te baleriny wyglądają na naprawdę lekkie i mięciutkie, a co za tym idzie - wygodne. Śmiało można w nich przebyć wiele kilometrów podczas jesiennych spacerów i nie powinny w żaden sposób nas uwierać. To również para, która dobrze sprawdzi się zarówno do sukienek, jak i nieco bardziej sportowych stylizacji. Doskonale będzie komponować się z klasycznymi jeansami, a nawet garniturem, jeśli postawimy na opcję oversize'ową.

Baleriny w panterkę z CCC za 89,99 zł, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

3. Baleriny w panterkę z Pull&Bear - 65,90 zł

Równie charakterny wydaje się ten model. Choć baleriny z Pull&Bear wyglądają na nieco wyblakłe, właśnie w tym tkwi ich urok. Doskonale będą pasować do jesiennych stylizacji - np. do trenczu czy luźnych swetrów. Warto też zestawić je z czarnym total lookiem, dodając do nich ramoneskę i np. bandanę - wówczas nadamy im jeszcze większego pazura. Te baleriny są przeznaczone dla kobiet, które nie boją się odważnych połączeń.

Baleriny w panterkę z Pull&Bear za 65,90 zł, Fot. materiały promocyjne, pullandbear.com

4. Zamszowe balerinki w panterkę z Born2be.pl - 44,99 zł

Czas na bardziej dziewczęcy model. Te baleriny w stylu Mary Jane to model, który najlepiej będzie prezentował się w zestawieniu z sukienkami i spódnicami. Warto połączyć go także ze zdobnymi koszulami - np. falbaniastymi. Mają kwadratowe czubki oraz delikatny obcas, co sprawia, że będą lekko prezentować się na nodze i jednocześnie wydłużą ją. Z pewnością jest to idealna para butów dla każdej kobiety, która stawia w swojej szafie na sprawdzone wybory.

Reklama

Zamszowe baleriny z panterkę z Born2be.pl za 44,99 zł, Fot. materiały promocyjne, born2be.pl

5. Baleriny w panterkę z okrągłym noskiem - 39,99 zł

Dla pań, które lubią kwadratowe noski w butach, mamy też alternatywę z młodzieżowej sieci sklepów - House. Tam również znajdziemy baleriny z panterką. Charakteryzują się dwoma cienkimi paseczkami, które nadają im oryginalności. To właśnie one sprawiają też, że te buty będą dobrze komponować się zarówno z sukienkami i spódnicami, jak również z jeansami oraz materiałowymi spodniami. Możesz je dopasować niemal do wszystkiego - zwłaszcza jeśli kolorystyka twojego outfitu będzie stonowana.