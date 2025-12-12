Botki effortless chic podbijają świat mody, a ich fenomen potwierdza najnowsza stylizacja Sandry Kubickiej. Modelka po raz kolejny udowodniła, że zna się na trendach i wie, jak przyciągać uwagę swoim wyglądem. Jej wybór butów nie był przypadkowy – to właśnie one stały się kluczowym akcentem, który nadał całości wyjątkowego charakteru. Chcesz wiedzieć więcej o stylizacji Sandry i gdzie znaleźć podobny model botków? Czytaj dalej!

Sandra Kubicka nosi botki effortless chic

Sandra Kubicka po raz kolejny przyciągnęła uwagę swoim modowym wyczuciem. Tym razem modelka zaprezentowała stylizację, która idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Miała na sobie długą, białą sukienkę na cienkich ramiączkach, bogato wysadzaną kryształkami. To właśnie one nadawały całości efekt "wow", przyciągając wzrok i błyszcząc w świetle. Do tego dobrała miękki, beżowy kardigan w ozdobny splot, wykończony subtelnym futerkiem na ramionach i przy mankietach. Całość stylizacji utrzymana była w jasnej, stonowanej kolorystyce – dominowały beże i kremy.

Jednak tym, co najmocniej przykuwało uwagę, były botki w stylu effortless chic. Ich wyrazisty kolor i smukła forma stanowiły kontrast dla delikatnej reszty stylizacji. Botki dodawały całości pazura, podkreślały kobiecy charakter looku i sprawiały, że outfit nabrał modowego charakteru rodem z ulic Paryża.

Czym są botki effortless chic?

Botki effortless chic to jeden z najgorętszych trendów zimy 2025/26. Charakteryzują się połączeniem elegancji z wygodą, a ich największym atutem jest niewymuszony styl. W cieplejsze dni sezonu szczególnie popularne są modele z dopasowaną, skarpetkową cholewką, które idealnie opinają kostkę i subtelnie wydłużają nogi. Taki krój nie tylko optycznie wysmukla sylwetkę, ale też świetnie komponuje się zarówno z sukienkami, jak i spodniami.

Botki w tym stylu zazwyczaj posiadają wysoki obcas – najczęściej w formie cienkiej, smukłej szpilki – który nadaje im wyjątkowo kobiecego charakteru. Są wyborem kobiet ceniących sobie modę, ale nie chcących rezygnować z komfortu. Ich minimalistyczna forma pozwala na łączenie ich z wieloma elementami garderoby – od casualowych jeansów, przez eleganckie spódnice, aż po stylowe sukienki na wieczorne wyjście. To must-have każdej kobiety, która chce wyglądać modnie i z klasą.

Gdzie kupić botki w stylu paryskich it-girls?

W Mohito dostępny jest model bordowych botków na szpilce, który wygląda bardzo podobnie do tych noszonych przez Sandrę Kubicką. Botki wykonane są w kolorze kasztanowym i mają elegancką, dopasowaną cholewkę, która przypomina skarpetkowy fason – idealnie przylega do nogi, podkreślając jej kształt.

Model wyróżnia się smukłym, wysokim obcasem, który dodaje sylwetce lekkości i kobiecości. Ich klasyczna forma i głęboki, burgundowy kolor sprawiają, że idealnie pasują do eleganckich stylizacji. Jednocześnie ich uniwersalność pozwala nosić je również na co dzień – do płaszcza, marynarki czy nawet oversizowego swetra.

Botki effortless chic, fot. mat. prasowe

Botki z Mohito doskonale wpisują się w estetykę paryskich it-girls – kobiet, które znane są z umiejętności łączenia klasyki z luzem. Są stylowe, niebanalne i wygodne. Jeśli szukasz modnych botków na zimę 2025, które będą stanowiły mocny punkt twojej stylizacji, ten model z Mohito będzie strzałem w dziesiątkę. Ich cena to 179,99 zł, a dostępne rozmiary – 36-41.

