Buty typu glove shoes zyskują coraz większą popularność i trudno się temu dziwić, bo to prawdziwa perełka dla minimalistek ceniących sobie komfort. Tego typu obuwie dostępne jest w różnorodnych fasonach i kolorach, dzięki czemu łatwo je dopasować do wielu stylizacji i okazji. To doskonałe rozwiązanie zarówno na kapryśną wiosnę, jak i nieprzewidywalną pogodowo jesień, szczególnie dla osób, które większość dnia spędzają w ruchu. Zobacz, komu najbardziej się sprawdzą i jak stylizować je według najmodniejszych trendów.

Glove shoes - czym wyróżniają się na tle innych butów?

Główną cechą butów typu glove shoes jest wyjątkowo miękka cholewka ze skóry naturalnej, zamszu lub wysokiej jakości materiałów syntetycznych. Taka konstrukcja sprawia, że obuwie idealnie dopasowuje się do kształtu stopy i daje większą swobodę ruchów. Podeszwa jest maksymalnie cienka i wykonana jest z lekkich, elastycznych materiałów co pozwala na lepsze "czucie podłoża".

Obuwie tego typu szczególnie polecane jest na wiosnę, bo lekkie, oddychające baleriny glove shoes lub półbuty glove shoes są niezastąpione w sytuacjach, gdy pogoda jest zmienna, a stopy potrzebują ochrony i komfortu jednocześnie. Modele te sprawdzą się jako uniwersalne buty damskie do pracy, na spacer czy do codziennego przemieszczania się po mieście.

Różnorodność fasonów - od balerin po półbuty

Najczęściej spotykanymi fasonami glove shoes są baleriny, czółenka oraz niskie półbuty. Ich konstrukcja jest prosta, bez zbędnych ozdób czy sztywnych wzmocnień, co podkreśla ich uniwersalność i ponadczasowość. Baleriny glove shoes szczególnie dobrze sprawdzają się jako obuwie na sezon przejściowy, natomiast półbuty glove shoes będą świetnym wyborem jako lekkie buty na jesień czy wygodne buty miejskie.

Wszystkie te modele można nosić zarówno do stylizacji casualowych, jak i na większe wyjścia. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, w czym je zestawimy, a inspiracji jest całe mnóstwo. Zobacz poniżej dwa gotowe zestawy, w których głównym elementem są właśnie glove shoes.

Glove shoes - inspiracje na gotowe stylizacje

Zacznijmy od klasyki, czyli płaskich, wygodnych butów zestawionych z garniturowymi spodniami i luźną koszulą. Może być to zestaw w tradycyjnym biało-czarnym wydaniu, ale tej wiosny idealnym wyborem będzie także błękitna góra z czekoladowym dołem. Do tego wystarczy już tylko pasek, biżuteria, torebka i można pędzić na miasto.

Teraz natomiast wersja wyjściowa, czyli płaskie balerinki zestawione z rozkloszowaną spódnicą i topem w wersji all black. Do tego obowiązkowo pasek w talii, aby pięknie podkreślić figurę i wyrównać proporcje. Jeśli natomiast chodzi o dodatki, to stawiamy już na minimalizm, czyli prostą torebkę i delikatną biżuterię, najlepiej w kolorze złota.

