Botki to absolutny klasyk jesienno-zimowej garderoby – pasują niemal do wszystkiego i nigdy nie wychodzą z mody. W tym sezonie szczególną popularnością cieszą się modele, które możesz dorwać w CCC. Łączą one w sobie modny design, wygodę i atrakcyjną cenę. Co najlepsze, 3 hitowe modele kupisz za mniej niż 150 zł, dzięki czemu możesz odświeżyć swoją kolekcję butów bez obciążania portfela.

W moim TOP 3 znajdziesz zarówno proste, minimalistyczne fasony idealne na co dzień, jak i botki z ozdobnymi detalami, które dodadzą charakteru każdej stylizacji. To doskonały wybór dla kobiet, które cenią styl i jakość, ale lubią też rozsądne zakupy.

Botki na słupku to absolutny must have

Botki na słupku to bez wątpienia najbardziej uniwersalny wybór na zimę 2026. Ich ponadczasowy fason sprawia, że pasują zarówno do eleganckich stylizacji, jak i codziennych zestawów. Słupkowy obcas zapewnia stabilność, a jednocześnie optycznie wysmukla sylwetkę, co jest szczególnie pożądane w sezonie, kiedy nosimy grubsze ubrania.

Model dostępny w CCC to klasyczna czerń, gładkie wykończenie i cholewka sięgająca ponad kostkę. Takie botki każda kobieta powinna mieć w swojej szafie – to idealna baza do budowania stylizacji przez całą zimę. Ich elegancja idzie w parze z wygodą, a cena – 149,99 zł – czyni je prawdziwym hitem sezonu. Z czym łączyć klasyczne botki? Praktycznie ze wszystkim. Doskonałe będą klasyczne jeansy, cygaretki, ołówkowe i rozkloszowane spódnice oraz wszelkiego rodzaju sukienki.

Sztyblety łączące klasykę z nowoczesnością

Sztyblety z CCC na zimę 2026 to wyjątkowe połączenie klasyki z odważnym akcentem. Projektanci postawili na skórzaną cholewkę, która łączy dwa różne wykończenia: gładki przód i tył z tłoczeniem imitującym krokodylą skórę. Do tego srebrne zdobienie z przodu dodaje im wyrazistego charakteru.

To obuwie, które sprawdzi się podczas całodziennego chodzenia po mieście – są wygodne, solidne i modne. Dzięki stonowanej kolorystyce będą pasować do płaszcza, pikowanej kurtki czy skórzanej ramoneski. A wszystko to za 139,99 zł – trudno o lepszą okazję.

Kowbojki, które przyciągają wzrok

Dla kobiet, które chcą wyróżnić się z tłumu, idealnym wyborem będą kowbojki. Styl inspirowany Dzikim Zachodem nie wychodzi z mody i również w sezonie zimowym 2026 zajmuje silną pozycję wśród trendów obuwniczych. Model dostępny w CCC to jasny zamsz, charakterystyczne przeszycia i stabilny obcas, który dodaje lekkości sylwetce.

To buty stworzone do modowych eksperymentów – świetnie wyglądają w połączeniu z sukienkami maxi, jeansami i oversize’owymi swetrami. Jeśli szukasz obuwia, które przyciąga wzrok i dopełnia stylizację w sposób nieoczywisty, kowbojki będą strzałem w dziesiątkę. Cena? 149,99 zł – taki hit nie może przejść niezauważony.

Pamiętaj: zamszowe, zwłaszcza jasne, buty wymagają impregnacji przed pierwszym użyciem i częstego czyszczenia specjalną szczoteczką.

