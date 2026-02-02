Zmiana koloru sezonu nie dzieje się bez powodu. Po długim czasie neutralnych brązów i beży szukamy czegoś, co nadal jest bezpieczne, ale wnosi świeżość. Burgund dokładnie spełnia te oczekiwania – jest elegancki, a jednocześnie użytkowy. Nie jest krzykliwy, ale robi wrażenie. W sneakersach nabiera nowego charakteru i staje się hitem 2026 roku. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie sportowych butów z Zary, które są sprzedażowym hitem.

Burgundowe sneakersy z Zary

Ten model to klasyczne sneakersy w nowoczesnym wydaniu. Cholewka została wykonana z łączonych przeszyciami zamszowych paneli, co nadaje butom głębi i wizualnej lekkości. Kolor to głęboki, winny burgund z kontrastującymi, jasnymi detalami w postaci podeszwy, która subtelnie przełamuje całość.

Fason jest niski, smukły, bez masywności typowej dla sneakersów z ostatnich sezonów. To but, który wygląda lekko na nodze. Model dostępny jest w standardowej rozmiarówce Zary: 35-42. Cena 39,90 zł (cena regularna: 129 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,90 zł) wypada bardzo korzystnie w kontekście jakości do ceny – szczególnie przy tak uniwersalnym kolorze. W noszeniu są wygodne, miękkie i łatwo dopasowują się do stylizacji, co czyni je butami, które „robią całą stylizację”.

Burgundowe sneakersy z Zary, fot. mat. prasowe Zara

Dlaczego warto postawić na burgundowe sneakersy?

Moda wyraźnie odchodzi od przerysowanych form. W 2026 stawiamy na sneakersy, które są bardziej butami na co dzień niż elementem sportowego looku. Smukły fason, niska linia i stonowana kolorystyka idealnie wpisują się w trend efortless chic.

Ten krój jest bezpieczny – nie opiera się na sezonowej ekstrawagancji, tylko na sprawdzonych proporcjach. Dzięki temu burgundowe sneakersy nie będą jednosezonowym epizodem. To model, który zostanie z nami na dłużej. Będziesz je mogła nosić aż do późnej jesieni.

Burgund w modzie wraca falami – od eleganckich płaszczy jak z lat 90., przez dodatki w estetyce paryskiej, aż po współczesne interpretacje quiet luxury. Przez lata był kojarzony głównie z klasyką i formalnymi elementami garderoby. Dopiero ostatnie sezony pokazały go w wersji casualowej. Sneakersy w tym kolorze to naturalna kontynuacja tego trendu – przeniesienie szlachetnego odcienia do codziennych, użytkowych stylizacji.

Z czym łączyć modne sneakersy, aby wyglądać modnie?

Burgundowe sneakersy najlepiej wyglądają w zestawieniach opartych na prostych, dopracowanych elementach garderoby. Bardzo dobrze łączą się z szerokimi spodniami w odcieniach szarości lub taupe, zestawionymi z krótką kurtką albo zamszową bomberką, co daje efekt nowoczesnej stylizacji bez wysiłku.

W codziennej wersji świetnie sprawdzają się także z prostymi jeansami i białą koszulą o luźniejszym kroju. Taki zestaw wygląda świeżo i aktualnie, a burgundowe buty nadają mu charakteru bez nadmiaru dodatków.

W bardziej kobiecym wydaniu sneakersy w tym kolorze można połączyć z dzianinową spódnicą midi i lekką kurtką przejściową. Kontrast między sportowym obuwiem a miękką linią spódnicy sprawia, że całość wygląda nowocześnie i naturalnie.

Ten model odnajduje się również w stylizacjach biurowych. W połączeniu z prostymi spodniami z kantem i marynarką tworzy look, który jest zgodny z trendami, ale nadal komfortowy i nienachalny.

