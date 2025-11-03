Bordowe botki to absolutny must have zbliżającego się sezonu jesień-zima 2025/26. Model marki Lasocki dostępny był w ofercie CCC i zyskał status hitu sprzedażowego. Co sprawiło, że właśnie te buty wywołały tyle emocji wśród klientek? My już wiemy.

Tak wyglądają hitowe bordowe botki Lasockiego

Botki marki Lasocki prezentowane na stronie CCC w kolorze bordowym to bezsprzecznie jeden z najgorętszych modeli sezonu jesień-zima 2025/26. Wykonane z licowej naturalnej skóry, oferują połączenie ponadczasowego stylu z nowoczesnym akcentem. Obuwie wyposażono w stabilny obcas typu słupek o wysokości 5 cm, co zapewnia komfort użytkowania i subtelnie wydłuża sylwetkę. Dzięki klasycznemu zapięciu na suwak i dekoracyjnej klamrze, model zyskuje wyjątkowy, kobiecy charakter.

Produkt nie jest ocieplany, co czyni go idealnym wyborem na przełom sezonów, zwłaszcza w cieplejsze dni jesieni i wczesnej zimy. Zastosowane materiały wewnętrzne to tekstylia, a podeszwa została wykonana z tworzywa syntetycznego.

Bordowe botki Lasocki, fot. mat. prasowe

Nie tylko do jeansów. Tak możesz stylizować bordowe botki w sezonie jesień-zima 2025/26

Choć bordowe botki Lasockiego świetnie wyglądają w połączeniu z klasycznymi jeansami, to ich potencjał stylizacyjny jest znacznie szerszy. Doskonale komponują się z dzianinowymi sukienkami, długimi płaszczami w odcieniach szarości, czerni i granatu, a także z casualowymi zestawami opartymi na materiałowych spodniach i oversizowych swetrach.

Dzięki eleganckiemu wykończeniu ze skóry naturalnej i kobiecej linii cholewki, botki mogą być również uzupełnieniem półformalnych stylizacji do pracy czy na spotkania biznesowe. Subtelny bordowy kolor dodaje oryginalności i przełamuje monochromatyczne outfity.

Modowe cechy, które wyróżniają bordowe botki

Model wyróżnia się nie tylko kolorem, ale również dbałością o detale. Skórzana cholewka w bordowym odcieniu to wyraz elegancji i klasy, a dekoracyjna klamra dodaje modowego charakteru. Typ noska – okrągły – zapewnia wygodę nawet podczas całodziennego noszenia.

Botki są dostępne w rozmiarach od 36 do 41, co pozwala dopasować je do różnych typów stóp. Kosztują 289,99 zł. Nie posiadają wyjmowanej wkładki, ale tekstylna wyściółka i odpowiednio wyprofilowana podeszwa wpływają na wysoki komfort użytkowania.

