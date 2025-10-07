Uwielbiam kosmetyki, które są na tyle uniwersalne, że nadają się nie tylko do jednego. Szczególnie gdy są przeznaczone do makijażu. A ostatnio odkryłam prawdziwą perełkę. Marka Phlov Anny Lewandowskiej stworzyła bowiem kosmetyki do makijażu. Przetestowałam masełka do ust Phlov, ale odkryłam też inny kosmetyk, który stał się moim numerem 1. To paletka rozświetlaczy Phlov do konturowania i makijażu - stosuję ją do całej twarzy. Zobacz, jak działa.

Ta paletka do konturowania twarzy to moje ostatnie odkrycie

Konturowanie twarzy to od pewnego czasu must have w makijażu. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na make-up no make-up, czy na mocniejszy wizaż, konturowanie jest podstawą, aby twarz prezentowała się efektownie i szczupło. Problem tkwi w doborze odpowiedniego produktu.

Na rynku dostępne są różne paletki do konturowania i część z nich przetestowałam już jako redaktorka beauty. Ostatnio jednak zachwycił mnie jeden produkt. To paletka rozświetlaczy Phlov, która świetnie nadaje się do całego makijażu, którą aktualnie kupisz za 52,49 zł, a w standardowej cenie kosztuje 69,99 zł.

Fot. archiwum prywatne

Paletka rozświetlaczy Phlov do konturowania i makijażu to hit

To paletka czterech rozświetlaczy w różnych odcieniach, która śmiało może posłużyć do konturowania twarzy. Wystarczy nałożyć odrobinę brązu pod kość policzkową. Można go też zastosować przy linii żuchwy, aby wysmuklić buzię i na skronie oraz boki nosa. Jaśniejszy kolor nakładamy wyżej - na kość policzkową. Ja jednak na tym nie kończę i stosuję tę paletkę praktycznie do całego makijażu.

Ciemny kremowy nakładam na całą powiekę, a w kąciku delikatnie stosuję brąz. Najjaśniejszym kolorem otwieram oko, nakładając go na wewnętrzny kącik. Jasny kremik stosuję natomiast do ust - np. pod błyszczyk. I w ten oto sposób mam naturalny makijaż przy użyciu jednego produktu w nurcie skinimalizmu.

Kosmetyki do makijażu Phlov Anny Lewandowskiej

Ania Lewandowska niedawno wydała własną linię kosmetyków do makijażu. Tym samym w asortymencie marki Phlov pojawiły się te paletki, ale nie tylko. Hitem są koloryzujące masełka do ust, które nadają wargom piękny kolor i dodatkowo je pielęgnują. Warto zwrócić uwagę też na sztyfty do konturowania oraz mascary.

Te kosmetyki można zamówić przez internet, ale nie tylko. Od niedawna są dostępne również w drogeriach Hebe, gdzie można je przetestować i dobrać idealne do siebie.

