Makijaż no make-up to zjawisko, które dziś jest powszechnie znane. Jeszcze kilka lat temu mało która kobieta jednak miała odwagę, aby na niego postawić. Wszystko zmieniło się dzięki gwiazdom, które zainspirowane upodobaniami Paryżanek postanowiły wziąć z nich przykład. Tym samym w 2018 trend make-up no make-up stał się popularny na całym świecie, a kobiety chętnie zaczęły podkreślać swoją naturalność. Bierzemy go pod lupę i sprawdzamy, jak zmieniał się na przełomie tych lat.

Reklama

Trend make-up no make-up - historia

Naturalny makijaż dziś jest najbardziej pożądany przez kobiety. Nie zawsze jednak tak było. Dawniej to przede wszystkim Francuzki lansowały modę na naturalny look. To one bowiem miały odwagę, aby jako pierwsze na co dzień zrezygnować z mocnego makijażu i jedynie podkreślać zalety swojej urody tak, aby prezentować się jak najlepiej.

To 2018 rok był przełomowy. Wtedy Christina Aguilera pojawiła się na okładce magazynu "Paper" całkowicie sauté. Wówczas wszyscy wręcz zaniemówili. Gwiazda, która do tej pory kojarzona była z mocnym makijażem oka i czerwonymi ustami nagle wystąpiła całkiem bez makijażu. I tym samym zrewolucjonizowała trendy. Dzielnie wtórowała jej Alicia Keys, która na co dzień całkowicie zrezygnowała z makijażu.

Dalej poszło już błyskawicznie. Meghan Markle, Hailey Bieber i wiele innych gwiazd lansowało trend make-up no make-up, podkreślając swoją urodę kosmetykami, ale rezygnując z mocnego looku. A hashtag #nomakeup zaczął bić rekordy popularności w mediach społecznościowych.

Czym charakteryzuje się make-up no make-up?

Wspomniałam już, że tego typu makijaż ma na celu podkreślenie urody. Aby to uzyskać, podstawą make-up no make-up jest odpowiednia pielęgnacja. Tylko zadbana, dobrze nawilżona skóra będzie dobrze prezentować się w tak naturalnej wersji.

Kluczowe kosmetyki dla make-up no make-up:

krem BB lub CC - lekki, kryjący i wyrównujący koloryt skóry,

puder transparentny - nie zapychający i koloryzujący, tylko delikatnie matujący,

korektor,

róż,

rozświetlacz,

cienie do powiek w odcieniach nude,

pomadka nude lub błyszczyk do ust,

żel lub mydełko do brwi.

Najważniejsze w tym wszystkim jest zastosowanie jak najmniejszej liczby produktów. A im dłużej stosujemy naturalny makijaż, tym na więcej sobie pozwalamy, co pokazują najnowsze trendy.

Jak wykonać nowoczesny make-up no make up?

W 2025 roku stawiamy na całkowicie nowoczesny make-up no make-up. Dziś jesteśmy już bowiem przyzwyczajone do naturalności rodem z paryskich ulic. I właśnie dlatego pozwalamy sobie na jeszcze więcej odstępstw od kosmetyków.

Wystarczy krem z efektem glow, odrobina różu i błyszczyk lub tint. Coraz częściej koloryzujemy też usta jedynie kredką w idealnie dopasowanym odcieniu, który podbija naturalny kolor.

Jeśli chodzi o makijaż oka - cienie nie są potrzebne. Wystarczy odrobina różu lub rozświetlacza na powiece. Można też całkowicie z tego zrezygnować na korzyść wytuszowanych rzęs i to też nie czarnym kosmetykiem, a tym w odcieniu brązu lub granatu, który daje naturalniejszy efekt.

Reklama

Odchodzimy też od mocnego glow. Choć ten efekt nadal jest pożądany, staramy się go osiągnąć przede wszystkim kremami. Dobrze dobrane produkty są w stanie rozświetlić naszą buzię na cały dzień.