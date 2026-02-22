Codzienny makijaż nie musi być skomplikowany. Nie oszukujmy się, rano nie mamy czas na długie nakładanie kosmetyków. Dlatego kluczową rzeczą jest odpowiednia pielęgnacja, która może sprawić, że nasza skóra będzie prezentować się rewelacyjnie nawet w wersji sauté. Kiedy jest cudnie nawilżona i odpowiednio rozświetlona, wystarczy naprawdę niewiele, aby prezentować się rewelacyjnie.

Ten krem na dzień to idealna baza pod makijaż, z którym nie rozstaję się od miesięcy. Gdy już nałożę go na buzię, czekam, aż się wchłonie i mogę przechodzić do make-upu. Oczywiście w sytuacji, gdy zależy mi na zjawiskowym, wieczorowym looku, sięgam po więcej produktów, ale na co dzień wystarczą mi 3 tanie kosmetyki, aby stworzyć codzienny makijaż do pracy. To mój must have każdego ranka.

1. Puder matujący Max Factor

Już jakiś czas temu pisałam, że jako redaktorka beauty nie wyobrażam sobie makijażu bez tego kultowego pudru. Był hitem już w latach 50., ale do dziś uznawany jest za jeden z najpopularniejszych kosmetyków tego typu na świecie. Kobiety go kochają za jego delikatność, trwałość i satynowe wykończenie. Ja również należę do jego wielkich fanek i zawsze mam go w swojej kosmetyczce. Szczegółnie, że jest przystępny cenowo - w Hebe można go kupić już za 21,59 zł.

Ten puder matowi skórę i zapewnia velvet skin na co dzień. Mimo tego nie zapycha porów oraz zapewnia świeży, promienny wygląd. Świetnie prezentuje się w naturalnym, delikatnym makijażu. Dodatkowo utrwala makijaż, sprawiając, że make-up nie spływa aż do końca dnia, co jest szczególnie istotne, gdy idziemy do biura i nie mamy czasu na częste poprawki.

2. Róż do policzków Essence Soft Touch

Róż do policzków to must have w kosmetyczce każdej kobiety. Wystarczy już odrobina na policzki i powieki, aby zapewnić sobie świeży, rumiany wygląd. Żadna z nas nie chce przecież w pracy prezentować się blado. Róż nam w tym pomoże.

Ja wybieram róż od Essence, który w Cocolicie można kupić za 11,99 zł, i stosuję go niemal do całego makijażu. Nakładam bowiem nie tylko na policzki, ale też na powieki - zamiast cieni. W codziennym, delikatnym makijażu taka opcja sprawdza się rewelacyjnie. Potem już tylko tusz i cały make-up gotowy.

3. Mascara Maybelline New York Lash Sensational

A jeśli już o tuszu mowa, każda z nas ma swój ulubiony produkt do rzęs. Ja ostatnio testowałam tusz do rzęs Phlov od Ani Lewandowskiej. To fajny produkt, cudnie wydłużający i zapewniający efekt laminacji. Jest też dość trwały, ale to do innego produktu z reguły wracam.

Mogę testować przeróżne kosmetyki, ale moim numerem jeden zawsze będzie mascara od Maybelline. Tusz do rzęs Lash Sensational to bowiem pogrubiająca opcja, a jako osoba z dość długimi włoskami przy oczach właśnie takiej mascary poszukuję - czy to na co dzień, czy od święta. Z tą jedną mogę się zatem nie rozstawać. W Rossmannie kosztuje 39,99 zł.

Czym uzupełnić codzienny makijaż?

Powyższa trójka to absolutny must have, aby zapewnić sobie naturalny, a jednocześnie profesjonalny wygląd na co dzień. Jeśli jednak chcesz zaszaleć, możesz dodatkowo sięgnąć po kilka produktów, które jeszcze uatrakcyjnią twój make-up. Ja z reguły dodatkowo sięgam po rozświetlacz, gdy mam więcej czasu i chcę zapewnić sobie świeży, promienny look. To jednak nie koniec.

Podstawą kobiecego makijażu są oczywiście pomalowane usta. Niezależnie od tego, czy wybierzesz sam błyszczyk, który delikatnie podkreśli usta, czy postawisz na mocną czerwień, która może onieśmielać - ubarwione wargi będą wisienką na torcie. Ten element jest szczególnie istotny w momencie, gdy występujecie w pracy i musicie kogoś do czegoś przekonać. Dobra mówczyni zawsze ma podkreślone usta, aby przyciągnąć do nich uwagę i podkreślić wagę swoich słów.

