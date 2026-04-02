Krem BB Holika Holika to produkt, który jest na pograniczu pielęgnacji i makijażu. W subtelny sposób ukrywa niedoskonałości, ale jego głównym zadaniem jest efekt rozświetlenia cery i nadania jej zdrowego, pięknego wyglądu. Jednak będzie wymagać świadomego podejścia i umiejętności stopniowania aplikacji.

Jak działa krem BB Holika Holika?

Kosmetyk Holika Holika to krem BB, czyli produkt łączący lekkie krycie z funkcją pielęgnacyjną i ochronną. Dostępny jest w trzech wersjach, a wśród nich wyróżnia się zwłaszcza Petit BB Shimmering, w której nacisk położono na uzyskanie efektu glow. Skóra po aplikacji ma wyglądać na bardziej promienną i „świetlistą”. Formuła zawiera SPF, który chroni cerę przed promieniami słonecznymi.

Wykończenie kremu BB jest świetliste, wyglądające na subtelnie wilgotne. To za sprawą perłowego proszku, który znajduje się w formule. To właśnie on sprawia, że cera wygląda na bardziej wypoczętą i "świeżą". Samo krycie nie jest mocne. Produkt wyrównuje koloryt, ale jeśli masz naprawdę spore niedoskonałości, może nie być wystarczający.

HOLIKA HOLIKA Petit BB Shimmering, Fot. mat. prasowe Hebe

Co odpowiada za efekt „shimmer” w kremie BB?

Za charakterystyczne świetliste wykończenie odpowiadają składniki odbijające światło. W przypadku kremu Petit BB Shimmering jest to puder perłowy. W formule znajdują się także elementy pielęgnujące, m.in. kwas hialuronowy i ekstrakty roślinne, które mają wspierać nawilżenie skóry.

Obecność filtra przeciwsłonecznego zwiększa funkcjonalność produktu na co dzień. Wciąż jednak będziesz musiała pamiętać o reaplikacji SPF w ciągu dnia, podobnie, jak w przypadku dedykowanych temu produktów.

Dla kogo ten krem BB będzie dobrym wyborem

Petit BB Shimmering najlepiej sprawdzi się u osób z cerą normalną i suchą, które szukają lekkiego produktu wyrównującego koloryt z widocznym efektem glow. Może być interesującą opcją dla skóry dojrzałej, jeśli celem jest optyczne „ożywienie” twarzy.

Mniej odpowiedni będzie dla cery tłustej i trądzikowej – zarówno ze względu na niski poziom krycia, jak i tendencję do podkreślania połysku. W tym przypdku może być wymagane wsparcie się dodatkową warstwą lekko matującego pudru, który wyrówna świecenie. Lub możesz skorzystać z innej wersji kosmetyku.

Jak aplikować krem BB Holika Holika?

Najlepiej nakładać niewielką ilość produktu, stopniowo budując efekt. Dobrze łączy się z lekkim pudrem w strefach, które wymagają zmatowienia, pozostawiając rozświetlenie na policzkach. Może też pełnić funkcję bazy pod bardziej kryjący podkład, jeśli zależy na subtelnym efekcie świetlistej cery.

Czytaj także: