Wybór trwałego eyelinera znacząco wpływa na komfort noszenia makijażu i jego nienaganny wygląd, bez konieczności ciągłych poprawek. Wśród polecanych produktów znajdują się zarówno żelowe, jak i płynne eyelinery – każdy z nich zapewnia intensywny kolor oraz odporność na ścieranie i wodę. Zestawienie powstało w oparciu o aktualne opinie użytkowniczek i wyniki testów, abyś mogła dobrać najlepszy eyeliner do swoich oczekiwań i okazji.

1. Maybelline Tattoo Liner Gel Pencil to żelowy trwały eyeliner

Maybelline Tattoo Liner Gel Pencil to żelowy eyeliner uznawany za jeden z najtrwalszych na rynku. Jego formuła została stworzona z myślą o użytkowniczkach poszukujących produktu, który wytrzyma cały intensywny dzień, a nawet noc. Eyeliner utrzymuje się do 36 godzin, nie rozmazuje się i nie odbija na powiece, co jest potwierdzone licznymi testami i opiniami.

Automatyczna kredka ułatwia precyzyjną aplikację, a intensywny kolor nadaje spojrzeniu głębię. Produkt sprawdzi się zarówno w codziennym, jak i wieczorowym makijażu. Dodatkową zaletą jest odporność na ścieranie i wodę, dzięki czemu eyeliner pozostaje na swoim miejscu przez wiele godzin.

Wśród zalet wymienia się także brak konieczności temperowania oraz łatwość blendowania tuż po aplikacji. Wadą może być szybkie zastygnięcie, które wymaga wprawy przy rozcieraniu linii. Maybelline Tattoo Liner jest szczególnie ceniony przez osoby aktywne i te, które oczekują od makijażu niezawodności przez cały dzień.

Maybelline Tattoo Liner Gel Pencil, fot. mat. prasowe Notino

2. Essence Quick Wing! Eyeliner to płynny eyeliner dla wymagających

Essence Quick Wing! Eyeliner to płynny eyeliner wyposażony w precyzyjną końcówkę, która umożliwia wykonanie zarówno cienkich, jak i bardziej wyrazistych kresek. Produkt jest polecany zwłaszcza osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę z eyelinerem, ale sprawdzi się także u bardziej wymagających. Intensywny, czarny kolor nie blaknie w ciągu dnia, a sama formuła wykazuje wysoką odporność na rozmazywanie.

Eyeliner nie odbija się na powiece, dzięki czemu makijaż przez cały dzień wygląda świeżo i estetycznie. Szybko zastyga, co pozwala uniknąć smug i przypadkowego rozmazania.

Plusem produktu jest także przystępna cena oraz dostępność w drogeriach. Wady mogą obejmować ograniczoną liczbę kolorów i konieczność częstego wstrząsania opakowania przed użyciem. Essence Quick Wing! Eyeliner zbiera pozytywne opinie wśród osób ceniących prostotę aplikacji oraz długotrwały efekt.

Essence Quick Wing! Eyeliner, fot. mat. prasowe Hebe

3. NYX Professional Makeup Epic Wear do oczu i ciała

NYX Professional Makeup Epic Wear to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Sprawdzi się zarówno do makijażu oczu, jak i do zdobień na ciele, dzięki intensywnej, mocno napigmentowanej formule. Eyeliner jest wodoodporny, nie rozmazuje się nawet w kontakcie z potem czy wilgocią. Efekt utrzymuje się przez wiele godzin, co sprawia, że jest często wybierany na wyjątkowe okazje, ale także do codziennego użytku.

Aplikator umożliwia wykonanie zarówno cienkich, jak i wyrazistych kresek. Produkt dostępny jest w kilku odcieniach, co pozwala na kreatywność w makijażu. Wady, które mogą się pojawić, to konieczność sprawnego poprawienia ewentualnych błędów, gdyż formuła szybko zastyga. Eyeliner NYX Epic Wear jest doceniany przez osoby lubiące odważne, trwałe makijaże i artystyczne zdobienia.

NYX Professional Makeup Epic Wear, fot. mat. prasowe Rossmann

4. Eveline Precise Brush Liner z precyzyjnym pędzelkiem

Eveline Precise Brush Liner to płynny eyeliner wyposażony w wyjątkowo cienki i precyzyjny pędzelek. Dzięki niemu możliwe jest narysowanie zarówno bardzo cienkich, jak i nieco grubszych linii. Formuła eyelinera szybko zastyga na powiece, co zapobiega odbijaniu się produktu i rozmazywaniu w ciągu dnia. Intensywny kolor utrzymuje się przez wiele godzin bez konieczności poprawek.

Produkt zdobywa wysokie noty za wygodę aplikacji oraz odporność na ścieranie. Doceniany jest także przez osoby o wrażliwych oczach, gdyż nie podrażnia i nie wysusza skóry powiek. Minusem może być konieczność delikatnej ręki przy aplikacji, szczególnie dla początkujących. Eveline Precise Brush Liner jest szczególnie polecany osobom oczekującym precyzyjnego wykończenia oraz trwałego efektu makijażu.

Eveline Precise Brush Liner, fot. mat. prasowe Hebe

5. Kultowy Bobbi Brown Long Wear Gel Eyeliner

Bobbi Brown Long Wear Gel Eyeliner to żelowy eyeliner, który od lat cieszy się uznaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowniczek domowych. Produkt gwarantuje bardzo długotrwały efekt – kreska pozostaje nienaruszona nawet przez wiele godzin.

Formuła nie odbija się na powiece i nie rozmazuje, co jest szczególnie ważne dla osób o tłustych powiekach lub w trudnych warunkach pogodowych. Aplikacja produktu wymaga pędzelka, co pozwala na pełną kontrolę nad grubością linii.

Żelowa konsystencja umożliwia blendowanie tuż po nałożeniu, dzięki czemu eyeliner sprawdzi się zarówno w klasycznym, jak i bardziej artystycznym makijażu. Wady to wyższa cena oraz konieczność posiadania osobnego pędzelka do aplikacji. Bobbi Brown Long Wear Gel Eyeliner polecany jest osobom, które cenią trwałość i profesjonalny efekt wykończenia.

Bobbi Brown Long Wear Gel Eyeliner, fot. mat. prasowe Douglas

