Jeszcze kilka lat temu efekt bardzo gęstych rzęs oznaczał jedno: doklejanie kępek albo sztucznych pasków. Dziś coraz częściej mówi się o prostszym rozwiązaniu – dobrej bazie pod tusz. Eveline Cosmetics Variete Lashes Show Lash Primer wzbudza zainteresowanie właśnie dlatego, że ma zmieniać sposób, w jaki wyglądają rzęsy już po pierwszym ruchu szczoteczki. Zamiast kilku warstw maskary i doczepianych rzęs pojawia się inna koncepcja: najpierw baza, potem kolor.

Jak działa dobra baza pod tusz do rzęs?

Eveline Cosmetics Variete Lashes Show Lash Primer to baza pod tusz do rzęs, którą stosuje się przed maskarą. Dzięki swoim właściwościom pozwala poprawić efekt makijażu, a także sprawić, że czerń tuszu jest jeszcze głębsza i bardziej zjawiskowa. Poprawia wygląd rzęs bez konieczności nakładania kilku warstw produktu. Wystarczy najpierw nałożyć bazę, a następnie tusz. Formuła ma lekko kremową konsystencję i jasny kolor, dzięki czemu dokładnie widać, czy każda rzęsa została pokryta.

Baza nie zastępuje tuszu, ale znacząco wpływa na końcowy efekt. Jej zadaniem jest pogrubienie i wydłużenie rzęs jeszcze przed aplikacją maskary. Dzięki temu rzęsy mogą wyglądać bardziej spektakularnie nawet przy jednej warstwie tuszu.

Eveline Cosmetics Variete Lashes Show Lash Primer, Fot. mat. prasowe Rossmann

Dlaczego bazy pod tusz wracają do makijażowych trendów?

Bazy do rzęs nie są nowym wynalazkiem, ale przez lata pozostawały raczej produktem niszowym. Teraz wracają do kosmetyczek – głównie dlatego, że pozwalają uzyskać efekt gęstych rzęs bez obciążającego makijażu oka. Działają jak pierwsza warstwa budująca objętość. Pokrywają rzęsy elastyczną powłoką, która delikatnie je pogrubia i unosi. Dzięki temu maskara ma ułatwione zadanie i wygląda o wiele bardziej zjawiskowo. Efekt często przypomina rezultat kilku warstw tuszu, choć w rzeczywistości makijaż pozostaje lekki.

Co dzieje się z rzęsami po pierwszym pociągnięciu szczoteczki?

Variete Lashes Show Lash Primer ma jasną formułę, dzięki której widać, jak dokładnie kosmetyk pokrywa rzęsy. Już podczas aplikacji widać, że włoski są lepiej rozdzielone i optycznie grubsze. Dodatkowo jasny odcień sprawia, że czerń tuszu, który aplikujemy w kolejnym kroku, jest jeszcze bardziej intensywna.

Taki prosty krok zmienia cały efekt makijażu. Tusz osadza się na zbudowanej warstwie bazy, dzięki czemu wachlarz rzęs wydaje się znacznie pełniejszy, a włoski są maksymalnie zdefiniowane.

Kiedy primer naprawdę robi różnicę?

Największą zmianę zauważą osoby z rzęsami cienkimi, prostymi lub rzadkimi. To właśnie w takich przypadkach baza potrafi wyraźnie poprawić objętość i separację włosków.

Jeśli rzęsy są naturalnie gęste, primer może być raczej dodatkiem niż koniecznością. Ale przy rzęsach delikatnych często okazuje się elementem, który decyduje o tym, czy makijaż oka wygląda przeciętnie, czy uda nam się stworzyć naprawdę genialny efekt sztucznych rzęs.

Taki produkt u niektórych osób naprawdę jest w stanie zastąpić sztuczne kępki. Różnicę widać zwłaszcza w codziennym makijażu. Dobrze dobrany kosmetyk sprawi, że nie będziesz musiała nakładać kilku warstw tuszu, obciążając tym samym włoski.

Najlepszym sposobem, by sprawdzić jego działanie, jest prosty test: na jednym oku użyć tylko maskary, a na drugim najpierw primer. Różnica w objętości i separacji rzęs zwykle mówi więcej niż jakikolwiek opis.

