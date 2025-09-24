To chyba najbardziej "brązowy rok" jaki pamiętam. Czekolada mleczna i gorzka, kawa z mlekiem i czarna, karmel i cynamon opanowały makijaż. Które z tych kolorów są najbardziej hot? Oczywiście te w odcieniu czekolady. Wybrałam 3 super napigmentowane produkty, a jeden z nich posłuży ci także do konturowania twarzy.

Komu pasują czekoladowe cienie do powiek?

Zastanawiasz się, jaki typ urody najlepiej wygląda w czekoladowych cieniach na powiekach? Pasują one przede wszystkim osobom o ciepłym typie urody z zielonymi, brązowymi lub piwnymi oczami i oliwkową lub miodową cerą.

Mogą też być dobrym wyborem dla posiadaczek jasnej cery, która dobrze komponuje się z różnymi odcieniami brązu, a także dla osób z ciemną karnacją. W przypadku chłodnego typu urody, warto sięgać po odcień gorzkiej czekolady, czyli chłodniejszy brąz.

Czekoladowe cienie od Dolce&Gabbana

Produkt Face&Eyes Match od Dolce&Gabbana to cień i brązer w perfekcyjnym czekoladowym kolorze. Marka wypuściła kilka odcieni, więc z łatwością znajdziesz swój wymarzony. Cień Face&Eyes jest znakomicie napigmentowany — naprawdę wystarczą dwa "przejechania" pędzelkiem, aby uzyskać spektakularny efekt.

Produkt doskonale stapia się z oczami, tworząc jednolity, monochromatyczny wygląd podkreślający i uwydatniający koloryt skóry. Jego wyjątkowa formuła zapewnia uczucie nawilżenia od rana do wieczora — cień się nie roluje. Dolce&Gabbana Face&Eyes kosztuje 245 zł.

Czekoladowy cień do powiek - Fot. dolcegabbana.com

Paletka z brązowymi cieniami marki Catrice

Lubisz zmieniać wygląd np. w zależności od nastroju? Zamiast na jeden cień postaw na paletkę. W tej od Catrice znajdziesz kilka brązowych odcieni i z łatwością nadasz swoim oczom czekoladowej głębi. Paleta oferuje osiem wysoce napigmentowanych, perfekcyjnie dobranych kolorystycznie cieni w tym ciepłe odcienie gorzkiej czekolady, matowe i połyskujące brązy.

Dzięki aksamitnej formule produkt bardzo łatwo się aplikuje i blenduje. Jego konsystencja umożliwia tworzenie delikatnych, ale wyrazistych makijaży. Paleta cieni The Dark Cocoa kosztuje 26,99 zł.

Paletka z brązowymi cieniami - Fot. catrice.eu

Brązowe cienie od YSL

Chciałabyś mieć w swojej kosmetyczce jeden luksusowy produkt do makijażu? Postaw na paletkę cieni od YSL zainspirowaną sztuką haute couture. Co ją wyróżnia? Poza pięknym czekoladowym cieniem, skórzane, eleganckie opakowanie.

Każdy cień z palety Couture Mini Clutch to idealne połączenie kremowej bazy, intensywnych pigmentów i odżywczych olejków. Dzięki nim stworzysz niesamowity makijaż, który utrzyma się na powiekach przez cały dzień — cienie nie rolują się i nie obsypują nawet po całym dniu. Paletka cieni od YSL kosztuje 369 zł.

Brązowe cienie do powiek - Fot. Sephora.pl

