Każda z nas ma swoje ulubione kosmetyki, z którymi się nie rozstaje. Szczególnie jeśli chodzi o maskarę. Nie da się bowiem ukryć, że odpowiedni tusz do rzęs jest w stanie zdziałać cuda. Jedne panie wolą subtelny efekt, inne uwielbiają wachlarze przypominające sztuczne rzęsy. A ja mam swoją ukochaną mascarę, która zapewnia mi teatralny efekt i teraz można ją kupić o wiele taniej. Tylko zobacz, co to za kosmetyk.

Reklama

Ten tusz za 36 zł daje efekt teatralnych rzęs

Od lat zmagam się z problemem dobrania odpowiedniej maskary do swoich rzęs. Jako osoba, która posiada długie włoski, nie mogę bowiem wybrać standardowego tuszu, który dodatkowo je wydłuży. Mój pożądany efekt to pogrubienie - a najlepiej takie, które zapewni mi piękny wachlarz nad oczami.

Właśnie dlatego już kilka lat temu wybrałam tę maskarę. Tusz do rzęs MAX Factor False Lash Effect pogrubia włoski i zapewnia mi efekt jak po doczepianiu. Koleżanki często zazdroszczą mi efektu, który już dawno określiłam mianem teatralnego.

Teraz ta maskara dostępna jest w promocji. Jej standardowa cena w Rossmannie wynosi 61,99 zł. Aktualnie możesz ją kupić za jedyne 35,99 zł.

MAX Factor False Lash Effect, Fot. materiały promocyjne, notino.pl

MAX Factor False Lash Effect - jaki to tusz do rzęs?

Tusz do rzęs MAX Factor False Lash Effect to produkt, który przede wszystkim ma szczoteczkę idealną do długich rzęs. Doskonale bowiem pogrubia i sprawia, że nad okiem tworzy się piękny wachlarz. To jednak nie koniec zalet tego produktu.

Jest to kosmetyk, który wytrzymuje na rzęsach przez cały dzień. Wystarczy kilka pociągnięć i w kolejnych godzinach nie trzeba poprawiać makijażu. Oprócz tego nie kruszy się - nawet w ekstremalnych okolicznościach. Jest również wodoodporny, dzięki czemu nie straszne są mu zmienne warunki pogodowe - ani deszcz, ani słońce. Nawet w upały nie zostawia śladów na oku czy policzku.

Warto też dodać, że ten kosmetyk ma piękny odcień głębokiej czerni i zostawia mocne, satynowe wykończenie. Dzięki temu rzęsy prezentują się rewelacyjnie, a nie da się ukryć, że rzucają się w oczy przez swoją teatralność. To zatem tusz dla fanek doczepianych rzęs.

Promocja na tusze w Rossmannie

Nawet jeśli szukasz nieco innej maskary i np. bardziej zależy ci na wydłużeniu rzęs, koniecznie zajrzyj do Rossmanna. W drogerii jest obecnie promocja i tego typu kosmetyki możesz kupić znacznie taniej.

Reklama

Aktualnie o wiele taniej można kupić także tusz Max Factor 2000 Calorie, który również pogrubia, ale ma inną szczoteczkę - nie zostawiającą efektu teatralnych rzęs. Promocją zostały objęte także maskary od Maybelline, Eveline Cosmetics oraz L’Oréal Paris.