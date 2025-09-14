Po sezonach, w których królował make-up no make-up, zaczynamy stawiać na mocniejszy wizaż. Szczególnie jeśli chodzi o podkreślenie konkretnego elementu wyglądu. I tak jesienią i zimą 2025 stawiamy na ten makijaż oczu, który jest bardzo oryginalny, a jeśli chodzi o usta decydujemy się na glossy liner lips, które można zrobić w zaledwie 1 minutę. Wargi warto podkreślić także w inny sposób. Okazuje się, że plum natural lips to hit jesieni 2025 - z jednej strony naturalny, a z drugiej wyrazisty. Taki makijaż ust doskonale podkreśla urodę każdej z nas.

Plum natural lips to hit jesieni 2025

Śliwkowy odcień ust jest bardzo ponętny, a jednocześnie, gdy postawimy na naturalny odcień, niezwykle delikatny. I właśnie taki makijaż będzie hitem jesienią i zimą 2025. Nie dość, że kolorystycznie doskonale wpisuje się w te pory roku, to jeszcze świetnie pasuje zarówno do eleganckich wyjść, jak i na co dzień.

Najważniejsze to zachować delikatność i postarać się, aby make-up w kolorze śliwki był jak najbardziej naturalny. Wówczas ładnie skomponuje się z barwą naszych ust, podkreślając atuty naszej urody, ale nie wybijając się na pierwszy plan - wciąż pozostając w trendzie no make-up.

Jak osiągnąć naturalny efekt śliwkowych ust?

Śliwkowy odcień ust można osiągnąć w dwóch wersjach, aby wyglądał naturalnie. Wystarczy użyć do tego szminki, ale potem rozetrzeć ją, aby efekt nie był za mocny. Można też wybrać modne ostatnio tinty do ust. Ja sama przetestowałam viralowe tinty do ust, które są niezwykle trwałe, a jednocześnie delikatne i rewelacyjnie matowią wargi.

Jeśli wolisz efekt glow, wówczas postaw na śliwkowy odcień i... błyszczyk. Przy pomocy tych dwóch kosmetyków możesz też osiągnąć holograficzne usta, czyli największy hit makijażowy tego roku.

Plum natural lips to makijaż ust pasujący do każdej urody

Śliwkowe usta to odcień, który pasuje każdej kobiecie - zwłaszcza w wersji naturalnej. Pięknie podkreśla kolor oczu i ciekawie kontrastuje np. z ciemnymi włosami. W przypadku jasnych z kolei sprawia, że cała twarz wygląda na bardziej opaloną i rumianą. Tylko zobacz, jak plum natural lips prezentują się na różnych typach urody.

Śliwkowe usta i włosy blond oraz jasne oczy

Śliwkowe usta u szatynki z jasnymi oczami

Śliwkowe usta u pań o ciemnych włosach i oczach