Sypki puder to produkt wykończeniowy do makijażu, który odpowiada za utrwalenie podkładu. To bardzo ważny krok, ponieważ decyduje o tym, jak skóra będzie wyglądała przez wiele godzin. Może delikatnie ją rozświetlać, matowić lub nadawać satynowego finiszu. Jednym z kultowych produktów tego typu jest puder Hudy, ale warto znać również alternatywy, które dadzą podobny efekt. Sprawdź, jakie 3 dobre jakościowo kosmetyki wybrałam.

1. Sypki puder Paese z witaminami C i E

Paese Puff Cloud Face Powder to sypki puder, który skutecznie utrwala makijaż i nadaje skórze naturalnie wykończenie z delikatnym matem. Posiada neutralny beżowy odcień, który sprawia, że doskonale dopasowuje się do niemal każdego typu i koloru podkładu, nie tworząc efektu maski.

Jego kluczowym atutem jest skład wzbogacony o olej z nasion bawełny oraz witaminy C i E, które pielęgnują skórę, zapewniając jej ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

Produkt nie posiada wyrazistego zapachu i nie podrażnia nawet wrażliwej cery. Jest drobno zmielony, więc na skórze osiada delikatną mgiełką i pozwala na zbudowanie cieniutkiej warstwy. Dzięki temu nie obciąża skóry, a robi dokładnie to, co trzeba. Puder ten sprawdzi się zarówno w codziennym makijażu, jak i podczas większych wyjść, gdy zależy nam na perfekcyjnej trwałości.

Paese Puff Cloud Face Powder, Fot. mat. prasowe Hebe

2. Efekt wygładzenia dzięki sypkiemu pudrowi NYX

Zależy ci nie tylko na satynowemu wykończeniu, ale również efekcie wygładzenia? NYX Professional Makeup Wonder Snatch Loose Setting Powder będzie totalnym strzałem w dziesiątkę. Dostępny jest w aż 8 kolorach, dzięki czemu precyzyjnie dobierzesz go do typu karnacji. Dla mnie hitem jest opcja różowa, która zapewnia efekt rozświetlenia. Puder w tym odcieniu ma genialne właściwości, które pozwalają ukryć wszystkie oznaki zmęczenia.

Co ciekawe, możesz ze sobą również mieszać różne odcienie. Taka personalizacja oznacza, że otrzymasz produkt, który jest jak "szyty na miarę". Puder świetnie sprawdza się na każdym typie skóry, w tym tłustej i mieszanej, ponieważ skutecznie kontroluje wydzielanie sebum i zapobiega nieestetycznemu błyszczeniu.

Wonder Snatch to idealna propozycja dla osób, które lubią eksperymentować z wykończeniem makijażu i szukają pudru na każdą okazję.

NYX Professional Makeup Wonder Snatch Loose Setting Powder, Fot. mat. prasowe Rossmann

3. Wykończenie makijażu bez obciążenia od Eveline Cosmetics

Eveline Cosmetics Cloud Touch Weightless Finishing Powder to sypki puder wykańczający makijaż, który zdobywa serca osób ceniących sobie bardzo lekkie formuły. Jego główną zaletą jest to, że zapewnia satynowo-matowe wykończenie bez efektu obciążenia nawet przy kilku warstwach aplikacji.

Sprawdzi się zarówno na cerach suchych, jak i mieszanych czy tłustych – nie podkreśla suchych skórek i nie tworzy smug. Produkt jest niemal niewyczuwalny na twarzy, a mimo to skutecznie utrwala makijaż i wydłuża jego trwałość w ciągu dnia.

Lekka formuła sprawia, że puder jest bardzo łatwy w aplikacji – nie pozostawia grudek ani białego osadu. Cloud Touch od Eveline to świetny wybór do codziennego makijażu, zwłaszcza dla osób poszukujących efektu perfekcyjnie zmatowionej, ale nieprzeciążonej cery.

Eveline Cosmetics Cloud Touch Weightless Finishing Powder, Fot. mat. prasowe Rossmann

