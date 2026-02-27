Kremy BB z filtrem coraz częściej zastępują klasyczny duet: podkład i osobny SPF. W praktyce oznacza to lżejszą warstwę na skórze i większy komfort w ciągu dnia, szczególnie gdy zależy nam na naturalnym efekcie. W przypadku formuł witaminowych znaczenie ma nie tylko poziom krycia, ale też to, jak kosmetyk pracuje ze skórą — czy podkreśla strukturę, czy raczej ją optycznie wygładza.

Trend skinification w makijażu sprawił, że coraz chętniej sięgamy po produkty hybrydowe. Zamiast kilku etapów – jeden kosmetyk, który stapia się z cerą i daje efekt „mojej skóry, tylko w lepszej wersji”. Nowoczesne kremy BB z ochroną UV wpisują się w ten kierunek: mają wyrównać koloryt, zapewnić pielęgnacyjne wsparcie i nie obciążać skóry w ciągu dnia. To właśnie dzięki temu cera wygląda idealnie.

Jak Miya myBBalm zachowuje się na skórze?

Formuła typu BB oferuje lekkie, naturalne krycie, które koncentruje się na ujednoliceniu kolorytu, a nie pełnym maskowaniu niedoskonałości. Rozprowadza się jak krem pielęgnacyjny, tworząc cienką, elastyczną warstwę. Pigmenty mineralne nadają skórze świeży odcień i miękko wtapiają się w jej strukturę, dzięki czemu efekt pozostaje spójny i niewymuszony.

Po zastosowaniu Miya myBBalm Witaminowy krem BB wykończenie jest naturalne, z subtelnym glow — bez efektu maski i bez nadmiernego połysku. Cera wygląda na wygładzoną i bardziej jednolitą jak po delikatnym rozświetleniu światłem dziennym. Trwałość zależy od typu skóry: przy cerze mieszanej i tłustej może wymagać utrwalenia w strefie T, natomiast przy normalnej i suchej zachowuje komfortowy wygląd przez wiele godzin.

Miya myBBalm Witaminowy krem BB, fot. mat. prasowe Minti Shop

Skład i kluczowe komponenty formuły

Formuła łączy działanie koloryzujące z pielęgnacyjnym wsparciem skóry oraz ochroną przeciwsłoneczną. Kluczowe elementy to:

pigmenty mineralne – odpowiadają za naturalne wyrównanie kolorytu i świeży odcień skóry,

– odpowiadają za naturalne wyrównanie kolorytu i świeży odcień skóry, witamina C i E – wspierają promienność, działają antyoksydacyjnie i pomagają chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,

– wspierają promienność, działają antyoksydacyjnie i pomagają chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, niacynamid – wzmacnia barierę hydrolipidową, wspiera nawilżenie i wygładzenie struktury cery,

peptydy – wpływają na jędrność i elastyczność skóry oraz widoczność drobnych linii,

fotostabilne filtry SPF 30 – zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV, ograniczając ryzyko fotostarzenia, przebarwień i plam pigmentacyjnych.

To połączenie sprawia, że krem BB działa wielowymiarowo: poprawia wygląd skóry tu i teraz, a jednocześnie wspiera jej kondycję przy regularnym stosowaniu.

Dla kogo jest idealny?

Sprawdzi się u osób, które cenią naturalny efekt i chcą ograniczyć liczbę kosmetyków w porannej rutynie. To dobry wybór do pracy, na uczelnię czy na co dzień, gdy zależy nam na wyrównanym kolorycie i ochronie UV bez wyraźnie kryjącej warstwy. Szczególnie dobrze odnajdzie się w minimalistycznej kosmetyczce i u osób, które stawiają na lekkie, nowoczesne formuły z pielęgnacyjnym zapleczem.

Czytaj także: