Ceramidy to zbawienny dla naszej skóry składnik aktywny, który należy stosować regularnie, aby zobaczyć upragnione efekty. Okazuje się bowiem, że ceramidy i ich właściwości mają cudowny wpływ na naszą cerę - nie tylko nawilżają, ale też wzmacniają barierę hydrolipidową skóry i chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Warto zatem włączyć je do codziennej pielęgnacji. Regeneracja skóry z ceramidami krok po kroku nie jest trudna, o ile mamy odpowiednie kosmetyki. Niedawno wybrałam TOP 3 najlepsze maski do twarzy z ceramidami, które potrafią uratować nawet najbardziej kapryśną cerę. Teraz czas na 3 kremy z ceramidami, które nie tylko super działają, ale też są budżetowe. Poznaj te produkty.

1. Krem z ceramidami Bielenda Professional SupremeLab

Bielenda Professional SupremeLab intensywnie odżywczy krem z ceramidami do twarzy na noc to produkt, w którym znajdziemy takie składniki aktywne jak: ceramidy, skwalan, kwasy tłuszczowe i fitosterole. Dzięki temu głęboko nawilża, a jednocześnie odbudowuje barierę ochronną skóry i odżywia naszą cerę, sprawiając, że prezentuje się świeżo i promiennie. Dodatkowo znacząco poprawia jędrność i elastyczność naszej cery, a kosztuje około 30 zł - w zależności od miejsca, w którym chcemy go kupić.

Krem z ceramidami Bielenda Professional SupremeLab, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

2. Probiotyczny silnie regenerujący krem z ceramidami Eveline Cosmetics

Marka Eveline również ma w swoim portfolio krem z ceramidami, który silnie regeneruje i chroni cerę. Natychmiastowo koi i łagodzi wszelkie podrażnienia, a szczególnie polecany jest osobom o skórze wrażliwej. Głęboko i długotrwałe nawilża, a do tego wzmacnia barierę hydrolipidową, spłyca zmarszczki i ujędrnia buzię. Dzięki zawartości probiotyków krem wspomaga równowagę mikrobiomu, co jest kluczowe dla zdrowego wyglądu skóry i jej odporności na czynniki zewnętrzne. W standardowej cenie na stronie producenta możemy go kupić za 29,99 zł.

Probiotyczny silnie regenerujący krem z ceramidami Eveline Cosmetics, Fot. materiały promocyjne, eveline.pl

3. Odżywczy krem do twarzy Ceramid NP + masło shea Tołpa Clinical Boost

Krem z ceramidami stworzony przez markę Tołpa to z kolei produkt, który powstał z myślą o osobach zmagających się z zaburzoną barierą hydrolipidową skóry. Szczególnie polecany jest w momentach, gdy cera jest poszarzała oraz osłabiona. Błyskawicznie wzmacnia barierę hydrolipidową, regeneruje i odbudowuje, a także zapobiega przesuszeniu i nieprzyjemnemu ściągnięciu. Świetnie nawilża i wyrównuje powierzchnię skóry, a także poprawia jej elastyczność. Możemy go kupić na stronie producenta - w standardowej cenie za 34,99 zł.

