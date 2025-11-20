Wybrałam 3 najlepsze taniutkie kremy z ceramidami. Stosuj je cały rok, a skóra ci podziękuje
Wybrałam TOP 3 kremy z ceramidami, które cudnie działają, a jednocześnie nie nadwyrężają budżetu. Warto je stosować przez cały rok. Poznaj mój ranking.
Ceramidy to zbawienny dla naszej skóry składnik aktywny, który należy stosować regularnie, aby zobaczyć upragnione efekty. Okazuje się bowiem, że ceramidy i ich właściwości mają cudowny wpływ na naszą cerę - nie tylko nawilżają, ale też wzmacniają barierę hydrolipidową skóry i chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Warto zatem włączyć je do codziennej pielęgnacji. Regeneracja skóry z ceramidami krok po kroku nie jest trudna, o ile mamy odpowiednie kosmetyki. Niedawno wybrałam TOP 3 najlepsze maski do twarzy z ceramidami, które potrafią uratować nawet najbardziej kapryśną cerę. Teraz czas na 3 kremy z ceramidami, które nie tylko super działają, ale też są budżetowe. Poznaj te produkty.
1. Krem z ceramidami Bielenda Professional SupremeLab
Bielenda Professional SupremeLab intensywnie odżywczy krem z ceramidami do twarzy na noc to produkt, w którym znajdziemy takie składniki aktywne jak: ceramidy, skwalan, kwasy tłuszczowe i fitosterole. Dzięki temu głęboko nawilża, a jednocześnie odbudowuje barierę ochronną skóry i odżywia naszą cerę, sprawiając, że prezentuje się świeżo i promiennie. Dodatkowo znacząco poprawia jędrność i elastyczność naszej cery, a kosztuje około 30 zł - w zależności od miejsca, w którym chcemy go kupić.
2. Probiotyczny silnie regenerujący krem z ceramidami Eveline Cosmetics
Marka Eveline również ma w swoim portfolio krem z ceramidami, który silnie regeneruje i chroni cerę. Natychmiastowo koi i łagodzi wszelkie podrażnienia, a szczególnie polecany jest osobom o skórze wrażliwej. Głęboko i długotrwałe nawilża, a do tego wzmacnia barierę hydrolipidową, spłyca zmarszczki i ujędrnia buzię. Dzięki zawartości probiotyków krem wspomaga równowagę mikrobiomu, co jest kluczowe dla zdrowego wyglądu skóry i jej odporności na czynniki zewnętrzne. W standardowej cenie na stronie producenta możemy go kupić za 29,99 zł.
3. Odżywczy krem do twarzy Ceramid NP + masło shea Tołpa Clinical Boost
Krem z ceramidami stworzony przez markę Tołpa to z kolei produkt, który powstał z myślą o osobach zmagających się z zaburzoną barierą hydrolipidową skóry. Szczególnie polecany jest w momentach, gdy cera jest poszarzała oraz osłabiona. Błyskawicznie wzmacnia barierę hydrolipidową, regeneruje i odbudowuje, a także zapobiega przesuszeniu i nieprzyjemnemu ściągnięciu. Świetnie nawilża i wyrównuje powierzchnię skóry, a także poprawia jej elastyczność. Możemy go kupić na stronie producenta - w standardowej cenie za 34,99 zł.
