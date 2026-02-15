Ile kobiet, tyle gustów, szczególnie jeśli chodzi o zapachy, które są przecież bardzo subiektywną kwestią. Istnieją jednak takie klasyki, które nigdy nie wychodzą z mody i pokochały je już kobiety na całym świecie. Zapytałam sztuczną inteligencję o perfumy, których używają gwiazdy z całego świata i ten wybór wcale mnie nie zaskoczył, bo sama go uwielbiam. Sprawdź, o jakim produkcie mowa, a być może to także twój fawort.

Jakie perfumy wybierają gwiazdy z całego świata?

Kiedy zapytałam AI o ulubione perfumy gwiazd, z tyłu głowy miałam już swoje typy, a wśród nich było właśnie Chanel Coco Mademoiselle. Te perfumy to absolutna klasyka wśród perfum, która od ponad dwóch dekad zachwyca gwiazdy na całym świecie. Celebrytki wybierają ten zapach zarówno na codzienne okazje, jak i na czerwony dywan, bo orientalno-kwiatowa kompozycja jest niezwykle zmysłowa, kobieca i elegancka.

Zacznijmy jednak od krótkiej lekcji historii, bo zapach ten powstał w 2001 roku i stworzył go Jacques Polge. Kompozycja ta opiera się na harmonijnym połączeniu świeżych cytrusów, kwiatów oraz ciepłych akordów paczuli, wanilii i białego piżma. Jeśli chodzi o dokładny opis tych perfum, to nuty zapachowe prezentują się następująco:

nuty głowy: sycylijska pomarańcza, kalabryjska bergamotka,

sycylijska pomarańcza, kalabryjska bergamotka, nuty serca: róża, orientalny jaśmin,

róża, orientalny jaśmin, nuty bazy: indonezyjska paczula, haitańska wetyweria, wanilia z Réunion, białe piżmo.

perfumy chanel, Fot. materiały hebe.pl

Kto używa perfum Chanel Coco Madmoiselle?

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorek Chanel Coco Mademoiselle jest Keira Knightley. Brytyjska aktorka została twarzą kampanii reklamowych tego zapachu w 2007 roku i od tego czasu wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że jest mu wierna. Fankami tego zapachu są jednak nie tylko ambasadorki marki, ponieważ do jego używania przyznawały się w wywiadach również takie osobistości jak Natalie Portman i Jessica Alba.

Pójdźmy jednak o krok dalej, bo nie tylko gwiazdy Hollywood cenią Chanel Coco Mademoiselle. Także polskie osobistości świata filmu i show-biznesu wybierają ten zapach jako swój ulubiony. Wśród rodzimy miłośniczek Madmoiselle znajdują się między innymi Małgorzata Foremniak, Katarzyna Zielińska i Weronika Książkiewicz. Wszystkie z pań to prawdziwe ikony klasy i stylu, a ten zapach zdaje się idealnie dopełniać taki wizerunek.

Dlaczego gwiazdy pokochały ten zapach?

Poza absolutnie przepięknym zapachem, Chanel Mademoiselle wyróżnia się także niezwykłą trwałością oraz możliwością dopasowania do każdej okazji. Jest to zapach, który idealnie sprawdza się zarówno na wielkie gale z udziałem celebrytów, jak i w codziennym życiu i to właśnie dlatego aktorki, piosenkarki czy modeli z całego świata go wybierają. Używając tych perfum, każda z nas może się poczuć jak gwiazda na czerwonym dywanie.

